Приёмная с выездом

Свыше двухсот вопросов и обращений приняли от граждан полицейские ВКО в рамках акции «Приёмная на дороге».

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, с 14 июля в регионе стартовала общереспубликанская акция «Приёмная на дороге».

В период её проведения по области действовало более 10 пунктов приёма граждан. Ранее приобретённый опыт показал, что такой формат взаимодействия очень удобен для населения.

Граждане получили возможность без предварительной записи напрямую обратиться к руководству полиции для решения своих неотложных вопросов.

Два дня сотрудники служб административной, миграционной и местной полиции отвечали на вопросы и обращения граждан. Они в основном касались регистрации и переоборудования транспортных средств, выдачи водительских удостоверений, административных правонарушений и способов оплаты штрафов, работы участковых инспекторов полиции на административных территориях. Также жителям региона даны разъяснения Правил дорожного движения и миграционного законодательства. Наряду с этим они могли задать свой вопрос полицейским не выходя из дома. С участием первых руководителей управлений и отделов полиции области были проведены прямые эфиры в социальной сети Instagram. Большинство вопросов касались организации дорожного движения в Усть-Каменогорске.

За два дня проведения акции от жителей Восточно-Казахстанской области поступило более двухсот вопросов. На них были даны исчерпывающие ответы.

Марк Касымов