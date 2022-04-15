Привлекательное село

Представители региональных ведомств выезжают в сёла, чтобы узнать, какие острые проблемы жителей Восточного Казахстана требуют решения.

С рабочей поездкой в Глубоковском районе побывала заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Гульшат Кудеринова.

Во время встречи с жителями села Горная Ульбинка она ознакомилась с работой блочно-модульной станции, установленной в прошлом году за счёт средств областного бюджета в рамках мероприятий по обеспечению малочисленных населённых пунктов чистой питьевой водой.

Во время встречи жители села отметили, что насущные вопросы постепенно решаются: проведено освещение центральной улицы, установлено 28 опор освещения. На эти цели из районного бюджета выделено 4,8 млн тенге.

Сельчане также подняли вопросы подвоза учащихся в школу, грейдеровки и отсыпки дорог, спила ветхих деревьев.

Следующим пунктом посещения стало село Тарханка, которое является административным центром сельского округа, а также опорным селом.

– В прошлом году в Тарханке, в рамках участия в специальном проекте «Ауыл – ел бесігі», провели средний ремонт 7,5 км внутрипоселковых дорог и установили 133 опоры уличного освещения. На эти цели из средств Национального фонда РК и областного бюджета было направлено 155 млн тенге, создано 14 временных рабочих мест, – сообщила Гульшат Кудеринова.

Заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования взяла на карандаш вопросы о необходимости замены окон в Тарханской школе и оснащения в ней медпункта.

В селе Винном многие проблемы уже нашли пути решения за счёт средств областного бюджета. Произведена отсыпка и грейдеровка улиц, отремонтирована система отопления здания сельской школы, оборудован кабинет химии.

По результатам посещения сёл Тарханского сельского округа, как пояснила Гульшат Кудеринова, будет составлен план мероприятий для поэтапного решения всех накопившихся вопросов.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район