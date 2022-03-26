Будни туристического оазиса

В рамках рабочей поездки в Урджарский район глава региона Даниал Ахметов побывал в селе Урджар, где обсудил с местными жителями перспективы развития района и ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

Урджарский район демонстрирует хорошую динамику по многим показателям. Особенно заметны уверенные шаги предприятий агропромышленного сектора, сферы малого и среднего бизнеса, которым государство обеспечивает достойную поддержку.

Самый большой по территории район является узловым центром туристической отрасли Восточного Казахстана. Главный магнит – это озеро Алаколь, которое славится своими лечебными водами. И, пожалуй, наиболее значимым для района фактором развития остаётся внутренний туризм.

Как отметил аким области, восточное побережье озера Алаколь с каждым годом заметно преображается. Возводится туристическая инфраструктура, современные базы отдыха, развлекательные комплексы, строятся дороги, развиваются реальные секторы экономики.

Первостепенной задачей на сегодня, по словам Даниала Ахметова, является своевременное завершение строительства и реконструкции аэропорта в Урджаре, которое было начато в апреле прошлого года.

Проектом стоимостью 4,7 миллиарда тенге предусмотрена модернизация взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки, перрона, установки светосигнального оборудования, периметрового ограждения и другое.

– Важно, чтобы к началу летнего сезона аэропорт уже мог встречать туристов, − отметил глава региона. – Один из главных этапов – это установка современного светосигнального оборудования, которое позволит принимать самолёты в ночное время. От этого зависит безопасность полётов и пассажиров.

После модернизации урджарский аэропорт сможет обслуживать самолёты не только малой авиации, но и борта более тяжёлого класса. Это, по мнению акима области, позволит значительно увеличить поток туристов на побережье Алаколя.

Как пояснили в районном акимате, пропускная способность нового здания аэропорта Урджара увеличится до 150 пассажиров в час.

Наряду с этим население района волнуют, прежде всего, социально значимые задачи, которые решает руководство на местном уровне.

Даниал Ахметов озвучил ряд основных проектов, которые уже реализованы, и те, которые будут запущены в этом году. Так, для обеспечения льготным жильём многодетных семей и семей из социально уязвимых категорий в районе выкуплено 26 двухквартирных жилых домов.

– Мы также продолжим реализацию региональной жилищной программы «Одноэтажный Восток», – сказал аким ВКО. – В этом году акцент будет сделан именно на сельские районы. Помимо этого, мы рассматриваем вопросы поддержки районного Центра для многодетных семей и строительство отдельного корпуса для Урджарского детского центра оказания специальных социальных услуг.

Продолжится в районе работа по обеспечению населения качественной питьевой водой. В селе Маканчи уже проведена реконструкция водопроводных сетей, построены водопроводные сети в сёлах Бахты, Акжар, Жогаргы Егинсу, Ельтай, Шолпан. Установлены блочно-модульные станции в сёлах Бугыбай, Кызылбулак, Благодатный, Карабуйрат и в двух пограничных заставах (Подгорное, Шагантогай). Работа по обеспечению чистой питьевой водой сельских населённых пунктов будет продолжена, заверил Даниал Ахметов.

Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись во многих населённых пунктах региона. Эффективное благоустройство недёшево, но стоит того, чтобы как городские, так и сельские пространства были «живыми».

По информации акима района Нуржана Токсеитова, прозвучавшей на встрече, в трёх сёлах проведён ремонт улиц, в двух – уличного освещения.

В Урджаре благоустроили парк «Болашак», в пяти сёлах обустроили мини-футбольные площадки, стрит-воркаут.

Кроме того, в Таскескене и Кабанбае проведён капитальный ремонт школ, а также текущий ремонт фасада общежития Урджарского колледжа в селе Таскескен.

От жителей района прозвучал вопрос об обеспечении населённых пунктов интернетом, особенно в приграничных округах.

– В этом году запускается областная программа, которая предусматривает установку дополнительных вышек и антенн, – сообщил Даниал Ахметов. – Сейчас комиссия детально изучила этот вопрос и готовит проект. Проблема с доступным интернетом будет решена в самое ближайшее время.

Вопрос возвращения пустующих земель под пастбища находится на постоянном контроле главы области. Он напомнил, что местные власти могут изымать земли в государственную собственность для нужд населения в рамках Закона «О пастбищах».

Встреча с населением Урджарского района прошла в деловом русле, аким области ответил на вопросы или предоставлял такую возможность руководству района. Даны поручения профильным ведомствам детально разобраться в каждой поднятой теме.

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета

Урджарский район