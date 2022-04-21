Как живёшь, Зайсан?

В рамках рабочей поездки в Зайсанский район аким области Даниал Ахметов заслушал отчёт акима района, посетил ряд социальных объектов, побеседовал с местными жителями о существующих проблемах, пообещав оказать максимальное содействие в их решении.

Зайсанский район является важной стратегической территорией, граничащей с Китайской Народной Республикой. Район развивается весьма динамично, доказательство тому – социально-экономические показатели.

Несмотря на то, что Зайсанский район приграничный, здесь желают обосноваться немало людей, и местные власти стараются создать все условия для комфортной жизни сельчан: благоустройство, жилищное строительство, обеспечение газом.

Как сообщил аким района Серик Зайнулдин, на сегодня восемь населённых пунктов полностью газифицированы, рассматривается вопрос об обеспечении газом социальных объектов.

Газ, стоит отметить, здесь проводят бесплатно как для социальных учреждений, так и для многодетных и малообеспеченных семей. Подключив голубое топливо, местные власти значительно сократили бюджетные расходы.

В Зайсане построен целый микрорайон по региональной программе «Одноэтажный Восток». Там же предусмотрены участки под индивидуальное жилищное строительство. Проект по их газификации в настоящее время находится на рассмотрении.

Как отметил Даниал Ахметов, Зайсанский район имеет хороший потенциал, прежде всего, в агропромышленном секторе.

– Крестьяне района активно пользуются возможностями субсидирования и кредитования, – подчеркнул глава региона. – В рамках плана развития приграничных территорий ведётся реализация двенадцати проектов в сфере предпринимательства, которые будут продолжены в этом году. Один из значимых – завод по выпуску минеральной воды из артезианской скважины.

К слову, объём производства завода «Арна Минералс», согласно проекту, составит 27 млн литров минеральной воды в год.

Динамично развивающемуся району нужен детский сад, и в этом году, как заверил аким области, начнётся его строительство в рамках государственно-частного партнёрства. В районе также начато возведение двух школ.

В рамках поездки Даниал Ахметов посетил районную больницу.

– То, что врачи работают на современном оборудовании, – радует, но здание, которому уже полвека, конечно требует ремонта. В этом году он начнётся, – отметил аким ВКО.

Первостепенным для сельчан остаётся вопрос, касающийся бесперебойного доступа к интернету. Этот вопрос будет решаться в рамках областной программы.

Важнейшим проектом для района и области в целом является строительство международной трассы Омск – Майкапчагай, которая проходит через Зайсанский район. Ход строительных работ, несколько затянувшихся по вине подрядчиков, находится на постоянном контроле властей.

В завершение рабочей поездки Даниал Ахметов дал ряд поручений по социально-экономическому развитию района за счёт усиления работы в сфере предпринимательства, агропромышленного комплекса, создания дополнительных рабочих мест.

Бахыт Сарсембаева

Зайсанский район