Время больших проектов

Строительство школы, ремонт дорог, благоустройство территорий… Это не полный список задач, которые необходимо выполнить руководству Шемонаихинского района.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов в рамках рабочей поездки посетил Шемонаихинский район. Глава региона заслушал отчёт акима района Григория Акулова и встретился с местными жителями. В результате были определены приоритетные направления дальнейшего развития района.

В целом, социально-экономические показатели за 2021 год свидетельствуют о динамичном развитии Шемонаихинского района. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства за прошлый год составил 56,4 миллиарда тенге, с ростом на 23 процента. От 102 до 104 процентов увеличилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных.

– Хозяйства закупили более трёхсот единиц новой техники и оборудования общей стоимостью 5,7 миллиарда тенге, – сообщил Григорий Акулов. – Завершена реконструкция молочнотоварной фермы на 600 голов в ТОО «Рулиха», начато строительство ещё одной на 480 голов.

Наряду с этим в районе реализуется крупный инвестиционный проект – строительство второй очереди Артемьевского рудника. Ввод его в эксплуатацию запланирован на следующий год.

Активными темпами ведётся строительство жилья, в том числе по региональной программе «Одноэтажный Восток» возводится десять двухквартирных домов. Также строится один 60-квартирный дом. В первую очередь ключи от новых квартир получат многодетные семьи, а также врачи.

– В этом году 28 многодетных семей, детей-сирот и очередников будут обеспечены жильём, в том числе 20 – по программе «Одноэтажный Восток», – сообщил Григорий Акулов.

По его словам, в прошлом году в район прибыли шесть врачей и восемь средних медицинских работников. Однако полностью дефицит кадров пока закрыть не удалось. Чтобы решить этот вопрос, глава региона поручил акиму района договориться о трансфере врачей и медперсонала с медицинским университетом Семея.

Также в скором времени в Шемонаихе появится новая школа на 300 мест. Здание общеобразовательного учреждения будет построено по современному типовому проекту.

В прошлом году в Шемонаихе провели ремонт водопроводных сетей и сооружений, благодаря чему качественной питьевой водой обеспечили более девяти тысяч жителей районного центра. Аналогичные работы проводились и в посёлке Усть-Таловка, в селе Михайловка установлена блочно-модульная станция, в сёлах Рассыпное и Выдриха проведён текущий ремонт системы водоснабжения. По Программе развития регионов продолжено строительство водопроводных сетей в селе Пруггерово.

В этом году в районном центре будет отремонтировано 20 километров улиц, установлено освещение на семи километрах улиц, появятся детские и Workout-площадки, а также благоустроят семь дворов.

– Обсудили вопрос ремонта дороги Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ. Это важный проект для развития туризма и бизнеса. Однозначно будет рассмотрена проблема моста, уже начата работа по составлению проектно-сметной документации, – резюмировал Даниал Ахметов.

Татьяна Кравченко

Шемонаихинский район