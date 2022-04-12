Обнадёживающие перспективы

Традиционные встречи руководства области с населением проходят в рамках реализации концепции «слышащего государства». Обратная связь с жителями региона позволяет эффективно решать накопившиеся вопросы.

В рамках рабочей поездки в Глубоковский район аким ВКО Даниал Ахметов встретился с местной общественностью. Прежде чем обсудить с населением района насущные проблемы и помочь их решить, глава региона заслушал отчёт местного руководства о работе, проделанной за прошлый год.

Эльдар Тумашинов на должность акима района был назначен совсем недавно, но уже успел вникнуть в суть наболевших проблем. Как заметил Даниал Ахметов, динамика есть практически по всем показателям.

– Глубоковский район – один из самых динамично развивающихся, – подчеркнул аким области. – Здесь реализуются масштабные проекты, которые направлены, прежде всего, на улучшение качества жизни людей. Только по программе «Ауыл – ел бесiгi» реализовано шесть значительных проектов на два миллиарда тенге, отремонтировано более 25 километров внутрипоселковых дорог, создано сто новых рабочих мест.

В рамках этой программы, к слову, в райцентре появился новый Дом культуры, в котором и состоялась встреча с населением.

Как сообщил Эльдар Тумашинов, в сёлах Уварово и Тарханка завершено строительство сетей водоснабжения на общую сумму свыше 1 млрд тенге, централизованным водоснабжением охвачено 3 269 человек.

Для обеспечения чистой водой в пяти малых сёлах установлены блочно-модульные станции, в девяти сёлах проведён ремонт существующих сетей водоснабжения. Как отметил аким района, качественной питьевой водой сегодня обеспечено 95 процентов сельских жителей.

Импульсом развития жилищного строительства являются возможности, предоставляемые государственными программами. В прошлом году в районе было введено в эксплуатацию 6,5 тысячи квадратных метров жилья и 30 домов для многодетных семей в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток». В этом году, заверил аким района, построят ещё столько же.

Немало работ выполнено и в сфере благоустройства. Установлено шесть детских площадок, проведён текущий ремонт мини-стадиона в посёлке Алтайский.

Следуя поручению Президента РК, для вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом с декабря прошлого года в каждом сельском округе введены ставки инструкторов по спорту.

В положительной динамике рассматривалась на встрече и будущая социально-экономическая составляющая. Так, по информации акима района, в текущем году будет реализован ряд социально значимых проектов. Это строительство общеобразовательной школы в посёлке Белоусовка на 300 мест, реконструкция сетей водоснабжения в селе Степное и многие другие.

На проведение среднего ремонта автомобильных дорог районного значения Глубокое – Белоусовка, Предгорное – Верхнеберезовский будет направлено свыше 309 млн тенге. Наряду с этим планируется охватить средним и текущим ремонтом улицы в десяти населённых пунктах.

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» начнётся строительство двух мостов в Белоусовке общей стоимостью свыше 267 млн тенге, а также устройство уличного освещения в 15 населённых пунктах района.

Продолжатся работы по текущему ремонту сетей водоснабжения в шести сёлах, благоустройству практически всех населённых пунктов. Начнётся поэтапная реализация проекта «Мой двор», в рамках которого будет проведён ремонт придворовых территорий многоквартирных жилых домов в Белоусовке и Алтайском.

Предложения и замечания, поступающие от местных жителей, помогают видеть реальную картину в регионе и оперативно решать повседневные проблемы, а также корректировать планы развития для решения сложных вопросов.

Так, к акиму области обратились жители сёл Прапорщиково и Верхнеберёзовский, озвучив проблему отсутствия семейно-врачебных амбулаторий. Глубочане ждут завершения строительства котельной к новому отопительному сезону.

– Вопрос подготовки ПСД и дальнейшего строительства сельских медпунктов уже решён, – ответил Даниал Ахметов. – К сожалению, несколько затянулась реализация проекта с турецкой компанией по строительству современной котельной в Глубоком, но жителям райцентра не стоит переживать, мы обязательно разберёмся с этим вопросом, поскольку со своей стороны все обязательства нами выполнены.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район