В Усть-Каменогорске работник фирмы, занимающейся розничной торговлей, присвоил более 2,5 млн тенге.

Экспедитор одного из городских ТОО незаконно присвоил и растратил 2 741 864 тенге, принадлежащих организации.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОКП Ульбинского отдела полиции был установлен и задержан подозреваемый, – сообщил исполняющий обязанности начальника Управления полиции города Усть-Каменогорска подполковник полиции Орал Рыспаев. – Им оказался 28-летний ранее судимый житель Глубоковского района.

В настоящее время ведётся досудебное расследование по ст. 189 ч. 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Юрий Пааль