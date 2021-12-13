Пример для сверстников

Свыше 300 школьников приняли участие в районных соревнованиях по армрестлингу.

В Аягозе состоялось районное первенство по армрестлингу среди юношей и девушек 2004–2005 года рождения, а также школьников 2006 года рождения и младше. Турнир приурочили к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Схватки рукоборцев проходили в спортивном зале средней общеобразовательной школы имени Д. Бабатайулы. В соревнованиях приняли участие 308 учащихся из 22 средних школ и политехнического колледжа района. Сильнейших выявляли в девяти весовых категориях. Судьи отлично справились со своими задачами и провели соревнования на высоком уровне. Учащиеся, ставшие победителями, получили путёвку на областной этап.

Имам центральной мечети Нурмыхан Куанышбек принял участие в торжественной церемонии закрытия соревнований. Победителям и призёрам, а также судьям он вручил грамоты и медали от центральной мечети.

Ерик Абитов

Аягозский район