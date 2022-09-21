Пример для подражания

В Сарытерекском сельском округе Зайсанского района выбрали дом образцового содержания.

Члены местного сообщества при определении победителя в номинации «Образцовый дом-2022» учитывали несколько важных параметров: чистота и порядок во дворе, внешний вид фасада.

По итогам конкурса победителем в этой номинации признана семья Тияковых, проживающая в селе Сарытерек на улице Жанибека. Представители акимата района поздравили их с этим событием и обратились ко всем жителям района с просьбой благоустраивать улицы, дворы жилых домов, соблюдать чистоту и порядок.

Марк Касымов

Зайсанский район