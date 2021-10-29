Прибыли на службу

Ряды танковой и артиллерийской воинских частей Аягозского гарнизона пополнились более 100 новобранцами.

Первый поток будущих защитников Отечества прибыл в гарнизон из Костанайской, Жамбылской и Павлодарской областей. Согласно плану новоприбывшие солдаты в течение месяца будут проходить курс молодого бойца и изучать тонкости военной службы.

По словам заместителя командира танковой воинской части майора Бакытжана Сералиева, для молодых солдат в части организовано специальное психологическое тестирование. С каждым солдатом в индивидуальном порядке проводятся беседы. Основное внимание уделяется профессиональным навыкам и знаниям, характеристикам и психологическому состоянию военнослужащих срочной воинской службы. Эти данные понадобятся в дальнейшем для распределения по подразделениям.

– В воинских частях созданы все условия для принятия в свои ряды молодого пополнения. Опытные офицеры и сержанты обучат солдат военному делу и помогут им адаптироваться к новым условиям, – рассказал начальник гарнизона подполковник Даулет Суттибаев.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Аягозский район