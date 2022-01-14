Прервать цепочку заражений

Эпидемиологическая ситуация в стране осложняется. Эксперты связывают происходящее с распространением «омикрон»-штамма коронавируса.

По информации Министерства здравоохранения РК, некоторые регионы возвращаются к пиковым значениям пандемии прошлого года. Многим казахстанцам придётся вспомнить о целом ряде ограничений, о которых с улучшением эпидемиологической ситуации многие уже начали забывать.

Ранее в Минздраве заявили, что в стране заболеваемость за последние две недели увеличилась на 41 процент. Ухудшение эпидемиологической ситуации специалисты связывают с установленной циркуляцией варианта коронавируса «омикрон», высокой внутренней миграцией населения, а также из-за недостаточной приверженности мерам профилактики.

Как отмечают специалисты здравоохранения, особенностями варианта «омикрон» являются высокая заразность, повышенный риск повторного заражения. В верхних дыхательных путях «омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «дельта».

Промежуточные предварительные исследования, по данным Министерства здравоохранения РК, показывают, что ревакцинация восстанавливает защиту от тяжёлых форм заболеваний, госпитализаций и смертей до 70 процентов.

Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, необходимо наращивать вакцинацию, говорит руководитель Управления здравоохранения ВКО Ермек Омарбеков. От этого зависят сроки окончания пандемийных ограничений.

– В первые месяцы пандемии у нас не было вакцины, не было защиты от вируса, а сейчас она есть в достаточном количестве. Но большинство тех, кто лежит в ковидных госпиталях, к сожалению, не воспользовались этой возможностью, не защитили себя и не сделали прививку. Отвлекать всякий раз ежемесячно тысячи коек специализированных стационаров для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией – не самый лучший вариант, потому что мы тем самым ограничиваем оказание медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями, – отметил руководитель облздрава.

За последние сутки прирост заболеваемости в регионе составил 90 новых случаев. Наблюдается и рост заболеваемости внебольничными вирусными пневмониями, которые в основном ассоциируются с COVID-19.

В области действуют 62 прививочных пункта. Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Подростки, беременные и кормящие женщины вакцинируются от КВИ препаратом «Комирнати» (Pfizer).

Аида Жумекенова

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