Преображение началось

Масштабные работы по благоустройству изменят внешний облик населённых пунктов в Шемонаихинском районе.

В этом году в Шемонаихинском районе реализуются 55 проектов на сумму 3,8 миллиарда тенге. Будут построены и отремонтированы социальные объекты, улично-дорожная сеть, благоустроены парки, оборудованы детские площадки и другие общественные места.

– Только в районном центре – Шемонаихе планируется претворить в жизнь 12 проектов, – сообщил заместитель акима Шемонаихинского района Алексей Ахаев. – В их числе – завершение строительства 60-квартирного жилого дома и инженерной инфраструктуры, реконструкция водопроводных сетей микрорайона Железнодорожник, средний ремонт улиц Капорина, Астафьева, Креппа, Некрасова, Якутской, Вокзальной, капитальный ремонт здания районной больницы, а также строительство школы на 300 мест в микрорайоне Железнодорожник.

В посёлке Первомайский запланированы ремонт водопропускной трубы на подъезде к селу Ново-Ильинка, установка контейнеров для сбора твёрдых бытовых отходов, детской площадки, ремонт Центра досуга, сетей водоснабжения и водоотведения. К слову, устройство уличного освещения посёлка Первомайский и села Ново-Ильинка уже выполнено.

В посёлке Усть-Таловка ведутся ремонтные работы улиц с обустройством уличного освещения на отдельно стоящих опорах.

Аналогичные работы проходят и в других сельских округах района. Также в селе Межовка начато строительство медицинского пункта, а в сёлах Большая Речка и Медведка – антенно-мачтовых сооружений.

Александра Исаева

Шемонаихинский район