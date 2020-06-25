Государственным служащим региона рекомендовано усилить работу по борьбе с коррупцией.

В областном центре состоялось заседание Общественного совета (ОС) по противодействию коррупции при Восточно-Казахстанском областном филиале партии Nur Otan.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы о ходе выполнения в Бескарагайском районе партийной Программы противодействия коррупции на 2015-2025 годы и Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Заслушан доклад заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ ВКО Айгуль Султановой. Она сообщила о проводимой работе по противодействию коррупции в Аягозском детском центре оказания специальных услуг за 2019 и 2020 годы. По ее словам, после известной трагедии в нем проведено шесть проверок. По выявленным нарушениям приняты строгие меры.

– В этом направлении нам еще предстоит серьезная работа, – отметил председатель общественного совета по противодействию коррупции при ВКОФ партии Nur Otan Александр Светаш. – Необходимо предпринимать действенные профилактические меры, чтобы такое больше не повторилось.

На заседании Общественного совета акиму Бескарагайского района Шалкару Байбекову рекомендовано усилить работу по исполнению антикоррупционной стратегии и реализации Послания Президента РК, а также формированию антикоррупционной культуры. В частности, обновить разделы с материалами о борьбе с коррупцией на официальном сайте акимата района.

Управлению координации занятости и социальных программ ВКО – обратить особое внимание на исполнение рекомендаций общественного совета по противодействию коррупции при ВКОФ партии Nur Otan.

Ерик Абитов