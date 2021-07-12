Общественный совет

Приняли меры

12.07.2021
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На очередном заседании Общественного совета Восточно-Казахстанской области обсудили значимые для региона социально-экономические вопросы.

Членами Совета рассмотрен ряд ключевых вопросов. Также в ходе общественных слушаний избран президиум Общественного совета ВКО. Его будут представлять пять общественных деятелей и депутатов региона. Рассмотрен вопрос об образовании постоянных комиссий областного Общественного совета по трём основным направлениям с избранием председателей и более десяти членов постоянной комиссии.

По данным председателя Общественного совета ВКО, секретаря областного маслихата Дениса Рыпакова, на рассмотрение поступило два варианта проекта нормативного правового акта – постановления ВК областного акимата «О внесении дополнений в постановление ВК областного акимата от 26 декабря 2018 года № 392 «Об определении территории для старательства».

По информации заместителя руководителя Управления предпринимательства и индустриально инновационного развития ВКО Ольги Григорьевой, по первому проекту определено по области 65 участков и четыре – по второму.

С учётом всех замечаний и дополнений по всем проектам члены Общественного совета и эксперты дали конкретные рекомендации. Особое внимание уделено результатам предпринятых мер, направленных на улучшение социально-экономического развития области.

Юрий Пааль

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