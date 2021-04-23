Ключевые вопросы развития

На заседании Общественного совета Восточно-Казахстанской области рассмотрели ряд ключевых вопросов развития региона.

Члены Общественного совета обсудили три основных вопроса. В частности, отчёт об исполнении бюджета Восточно-Казахстанской области за 2020 год, Положения об Общественном совете Восточно-Казахстанской области и проекты нормативных правовых актов.

По данным председателя Общественного совета ВКО, секретаря областного маслихата Дениса Рыпакова, всего на рассмотрение поступило 28 проектов нормативных правовых актов.

В основном они касались областного бюджета на 2021–2023 годы, вопросов приватизации коммунального имущества Восточно-Казахстанской области на 2021–2025 годы, организации бесплатного питания для воспитанников дошкольных организаций образования области, утверждения правил содержания животных в населённых пунктах региона и других, не менее важных социальных сфер.

По сведениям и. о. руководителя Управления финансов ВКО Данияра Сулейменова, по итогам исполнения областного бюджета за 2020 год сохраняется положительная динамика социально-экономического развития региона. Возросли объёмы инвестиций, строительства, промышленного производства, сельского хозяйства. Исполнение бюджета составляет 101,7 процента. В бюджет поступило 40,9 миллиарда тенге с ростом против прогноза на 0,7 млрд тенге.

В своём докладе руководитель Управления по развитию языков ВКО Роза Толемысова попросила Общественный совет поддержать проект совместного решения Восточно-Казахстанского областного маслихата и постановления Восточно-Казахстанского областного акимата «О наименовании составной части города Семей Восточно-Казахстанской области». Речь шла о наименовании безымянной улицы в микрорайоне Карагайлы в Семее проспектом Нурсултана Назарбаева. После уточнения некоторых деталей участники Совета единогласно приняли решение поддержать данный проект.

В ходе рассмотрения проекта постановления областного акимата «Об организации бесплатного питания для следующих категорий воспитанников дошкольных организаций образования Восточно-Казахстанской области» Управлению образования ВКО было рекомендовано минимизировать бюрократические механизмы.

При рассмотрении проекта решения о правилах благоустройства территорий городов и населённых пунктов региона представители Общественного совета сошлись во мнении, что необходимо учесть правила проведения субботников.

С учётом всех замечаний и дополнений даны конкретные рекомендации по всем рассмотренным проектам. Особое внимание уделено результатам принятых мер, направленных на улучшение социально-экономического развития области.

Ерик Абитов

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