Обоснованные решения

На заседании Общественного совета Восточно-Казахстанской области обсудили целый комплекс актуальных вопросов, касающихся важных сфер развития региона.

По информации председателя Общественного совета ВКО, секретаря областного маслихата Дениса Рыпакова, на рассмотрение участников первого в текущем году заседания поступило 45 проектов нормативных правовых актов.

В основном они касались областного бюджета на 2021-2023 годы, определения перечня социально значимых пассажирских межрайонных сообщений железнодорожным транспортом, утверждения правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в населённых пунктах Восточно-Казахстанской области, объёмов субсидий на развитие сельского хозяйства, размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары и других не менее важных социальных сфер.

По данным руководителя Управления по развитию языков ВКО Розы Толемысовой, по проекту совместного решения Восточно-Казахстанского областного маслихата и постановления Восточно-Казахстанского областного акимата «О наименовании и переименовании некоторых составных частей города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области» получат новое или изменят своё название несколько улиц.

Так, улица Амурская будет переименована в честь заслуженного учителя РК Канипы Битибаевой, а Образцовая – станет улицей Менделеева.

– Также две безымянные магистрали 20 микрорайона будут носить имя выдающегося учёного, основоположника научного абаеведения, одного из авторов текста первого Гимна КазССР Кайыма Мухамедханова и известного советского писателя, автора романа «Вечный зов», нашего земляка Анатолия Иванова, – уточнила Роза Толемысова.

Изменения в проект постановления Восточно-Казахстанского областного акимата «Об утверждении размеров выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам, входящим в состав сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта), их тренерам, а также спортсменам, выступающим в составах сборных команд Республики Казахстан (национальных сборных команд) по игровым видам спорта, их тренерам и руководителям клубных команд» были приняты с учётом рекомендаций.

В частности, было предложено включить в приложение НПА членов сборных команд паралимпийских, сурдлимпийских игр и ветеранов спорта.

Также в ходе общественных слушаний рассмотрен вопрос о внесении изменений в состав Общественного совета Восточно-Казахстанской области.

С учётом всех замечаний и дополнений по всем проектам членами Общественного совета и экспертами даны конкретные рекомендации. Особое внимание уделено результатам предпринятых мер, направленных на улучшение социально-экономического развития области.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников