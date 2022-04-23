Найти работу и своё место в жизни

Итоги социально-экономического развития региона в 2021 году и первоочередные задачи на 2022 год рассмотрели на заседании Общественного совета ВКО с участием акима области Даниала Ахметова.

В подробном отчёте глава региона отметил, что результаты работы в прошлом году и первом квартале нынешнего года весьма позитивные. Восточный Казахстан является регионом, который стабильно наращивает все свои основные экономические и социальные показатели.

– Важно было при этом сохранять динамику развития, привлечения инвестиций и на этой основе повышать доходы населения, – отметил Даниал Ахметов. – В текущем году продолжается стабильный рост экономики. В первом квартале валовой региональный продукт возрос на 104,7 процента. По итогам трёх месяцев объёмы промышленной продукции, объёмы инвестиций в основной капитал по сравнению с уровнем прошлого года возросли на 106, валовая продукция сельского хозяйства – на 108, объём строительных работ – на 116 процентов. Введено в строй 113 тыс.кв. метров жилья с ростом на 112,5 процента. Устойчивый рост объёмов производства стал основой для пополнения бюджета. Поступления в местный бюджет от налогоплательщиков превысили 53 млрд тенге и увеличились на 22 процента. Наша задача – обеспечить сохранение темпов устойчивого развития экономики.

На заседании Общественного совета ВКО глава региона, касаясь итогов первого квартала 2022 года, особое внимание уделил январским событиям. О том, какая официальная оценка дана на уровне Главы государства, какие меры предпринимаются в целом по республике и на уровне областей, городов, районов и сёл, чтобы подобное в Казахстане не повторилось впредь.

Аким области выделил среди множества причин произошедшего социально-экономическую подоплёку, в том числе влияние пандемии, снижение доходов и падение уровня жизни населения. Значительные колебания устойчивости тенге, происходившие дважды за предыдущие годы, изменение макроэкономической ситуации тоже сказались самым серьёзным образом.

– Другим, очень важным фактором является, так называемый, процесс урбанизации, – подчеркнул Даниал Ахметов, дополнив сказанное фактами, что в регионе делается многое, чтобы удержать, закрепить людей на селе.

Значимую роль в этом процессе играет уникальная программа развития приграничных районов, строятся школы, медицинские и спортивные объекты.

– Процесс этот объективный, поскольку жизнь меняется, мировоззрение молодёжи меняется. Они хотят жить и работать в других условиях, – убеждён Даниал Ахметов. – Другой вопрос: что произошло в нашей области, чтобы ситуация изменялась в лучшую сторону?

По мнению главы региона, определённая часть людей, сменив сельскую прописку на городскую, не нашла себя на новом месте, а также стабильную работу и доход, устойчивое социальное положение, но возвращаться назад уже никто не хочет.

– Мы работаем с этой категорией, – уточнил аким области. – Ключевой задачей ближайшего года будет являться их трудоустройство на крупные предприятия, где для них готовят 2,5 тысячи мест.

Как отметил глава региона, с каждым будет проведена индивидуальная работа и в адресном порядке конкретно станет решаться вопрос последующего трудоустройства.

Подобный подход, когда за общим и глобальным не упускается из виду частное и конкретное, иллюстрирует действенный принцип – дойти до каждого.

В своём отчёте Даниал Ахметов также сделал акцент на вопросе создания новой Абайской области. Солидные инвестиции в экономику Семея за все годы обеспечили надёжную основу для развития этого региона. Члены Общественного совета ВКО отметили, что за время совместной работы коллеги успели сблизиться и наладить конструктивный диалог. А это основа для продолжения партнёрства.

Глава региона сделал подробный анализ работы по всем отраслям экономики. Это реальный сектор, сфера малого и среднего бизнеса, образование, здравоохранение, сельское хозяйство. Кроме того, затронул тему инвестиций в инфраструктурные проекты – ремонт и строительство дорог, мостов, социально-культурных объектов, жилья. Всё, что реализуется в рамках поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева по совместному строительству нового Казахстана, глубокой модернизации общества. Эти темы часто находят отражение на страницах нашей газеты.

Участники заседания Общественного совета ВКО после всестороннего обсуждения дали положительную оценку развитию региона за отчётный период, выступили с конкретными предложениями и пожеланиями.

Таир Сапаргалиев