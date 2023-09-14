Предложили? Сделаем!

Особое внимание в текущем году в районе Алтай уделяют развитию инфраструктуры. В планах на 2023 год предусмотрена реализация 76 проектов на 4,2 млрд тенге.

Следует отметить, что 57 из них на 2,3 млрд тенге инициированы по итогам встреч информационно-разъяснительных групп с населением района Алтай.

По словам заместителя акима района Жанны Аскаровой, в сфере обеспечения населения качественным водоснабжением и водоотведением реализуются 16 проектов на сумму 1,6 млрд тенге.

В текущем году продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по реконструкции водопроводных сетей в центральной и западной части города Алтай. В частности, на 2023 год предусмотрено 222 млн тенге для их освоения в этом важном направлении.

Многие населённые пункты района расположены по берегам рек Бухтарма, Иртыш, Тургусун, в этой связи хорошо развита гидроэнергетика, продолжаются работы по расширению её мощностей. Стоит задача, чтобы надёжная и бесперебойная подача электроэнергии осуществлялась до каждого, даже самого отдалённого населённого пункта и конечного потребителя.

– К примеру, в 2023 году в сфере обеспечения электроснабжением запланирована реализация 14 проектов на сумму 106 млн тенге, – продолжает заместитель акима района Алтай. – Проведены работы по ремонту и устройству освещения в 12 населённых пунктах района.

Соответствующие работы также проводятся в посёлке Прибрежный и селе Средигорное. Все они должны быть полностью завершены до 30 сентября 2023 года.

В сфере дорожно-транспортной инфраструктуры на проведение ремонта дорог и улиц в районе Алтай предусмотрены средства в размере 432 млн тенге. В сёлах Андреевка и Средигорное проведён ремонт двух мостов. Обновили улицы Алтая, а также посёлков и сёл – Зубовск, Октябрьский, Маяк, Соловьёво, Подорлёнок, Быково, Крестовка, Орловка, Кутиха.

На внешний облик населённых пунктов оказывает большое влияние состояние подъездных дорог. Поэтому они отремонтированы в сёлах Крестовка, Орловка, Бородино, Подорлёнок. На дороге перед селом Ермаковка установлены щиты против снежных заносов.

Проводится ремонт улиц в Серебрянске, Новой Бухтарме, селе Алтайка. Необходимые работы будут завершены до 30 сентября текущего года.

Добавим, что район имеет своё лицо, окружён со всех сторон живописной природой, но вопросы благоустройства при этом не остаются без внимания.

– В целях благоустройства реализуется 21 проект на общую сумму 117 млн тенге, – говорит Жанна Аскарова. – На ремонт и установку детских и спортивных площадок выделен 81 млн тенге.

В частности, площадки оборудованы в сёлах Средигорное, Быково, Бородино, на станциях Бухтарма и Селезнёвка. В селе Маяк проведены ремонтные работы. Подобная работа проводится в Алтае и Серебрянске, в сёлах Парыгино и Северное.

В Алтае отремонтированы подъездные дороги к многоэтажным домам, а также внутридворовые проезды.

В посёлке Октябрьский произведена очистка побережья Бухтарминского водохранилища, в сёлах Тургысын и Маяк отремонтированы памятники участникам Великой Отечественной войны, в селе Ново-Крестьянка огорожено кладбище, в сёлах Чапаево и Берёзовское выполнены работы по ликвидации аварийных зданий.

Природа Алтая находится в ожидании золотой осени, когда на полях убирают урожай, готовятся к зимнему сезону. В этих краях он длится очень долго, с сильными морозами и обильными снегопадами. Потому всё требует отвественного подхода.

Таир Сапаргалиев