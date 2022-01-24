Правопорядок

Правосудие в три этапа

24.01.2022
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В Восточно-Казахстанской областной прокуратуре рассказали о результатах внедрения трёхзвенной модели уголовного процесса.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил внедрить в Казахстане трёхзвенную модель с чётким разделением полномочий.

О том, как этот принцип действует на практике, рассказали представители областной прокуратуры. По их данным, в Казахстане, как и в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, в состав которой входят 34 конкурентоспособных страны, такие как США, Корея, Германия, Великобритания, Япония и другие), внедрена трёхзвенная модель правосудия.  

При такой модели за уголовный процесс отвечают три звена. Это полиция, прокуратура и суд. Полномочия между этими структурами чётко разграничены. То есть, полиция собирает доказательства, прокурор даёт им оценку, суд (при направлении в суд) выносит приговор.

Как пояснил представитель прокуратуры ВКО Ернар Туртубеков, созданный механизм принятия процессуальных решений и надзора за ними дал возможность реагировать на процессуальные нарушения незамедлительно.

По его словам, законодательством закреплено за прокурором обязательное согласование отдельных процессуальных решений органов уголовного преследования. Их всего семь: о квалификации деяния подозреваемого, переквалификация уголовного правонарушения, признание подозреваемым, решение о прерывании сроков и прекращении досудебного расследования и плюс ещё два – протокол об уголовном проступке и приказное производство.

На перечисленные решения прокурора выделили определённые сроки. Так, на признание подозреваемым, квалификацию деяний и переквалификацию – 24 часа, на решение о прерывании сроков – 72 часа, на решение о прекращении уголовного дела – 10 суток.

– На сегодняшний день нами отменено четыре постановления о признании в качестве подозреваемого, 10 постановлений – о квалификации деяния и 362 постановления – о прекращении уголовного дела, – прокомментировал спикер. – Прокурор в режиме он-лайн видит все действия, принимаемые по делу, обозначая в установленные сроки свою позицию. Он соглашается либо отменяет незаконное решение.

Как это действует на практике, отлично демонстрирует следующий пример. В областную прокуратуру обратился местный житель. По его словам, в прошлом году летом на пляже произошёл конфликт с одним из его знакомых. В итоге сотрудники полиции заподозрили парня в мошенничестве.

– Нас доставили в отдел полиции, – рассказал житель областного центра по имени Артём. – Возбудили уголовное дело. После допроса следователь сказал, что хочет признать меня в качестве подозреваемого и привлечь к уголовной ответственности, но перед этим ему необходимо согласовать постановление с прокурором. На следующий день мне стало известно, что прокурор отказал в согласовании постановления о признании меня в качестве подозреваемого.

В итоге данное постановление было отменено, а уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

В прокуратуре ВКО отметили, что это постановление ими отменено как необоснованное и преждевременное. Одновременно дано поручение сотрудникам полиции о дополнительной проверке доводов и показаний каждой из сторон.

По результатам проверки достоверно установлено, что в действиях указанного лица отсутствовал состав преступления, что и привело к прекращению уголовного дела.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

 

24.01.2022
593

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