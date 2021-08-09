Право на управление

В текущем году более 8 тысяч жителей ВКО впервые стали обладателями водительских удостоверений.

В областном департаменте полиции разъяснили алгоритм действий при получении водительского удостоверения впервые.

По информации начальника управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернара Базарова, достигнув 18-летнего возраста, все граждане нашей страны имеют возможность получить право управления транспортными средствами.

Для этого соискатели проходят курсы обучения в автошколах. В то же время имеется возможность получения категорий «А» и «В» без обучения в автошколе. После соответствующей самоподготовки можно сдать теоретический и практический экзамены на знание правил дорожного движения (ПДД) и также получить водительское удостоверение.

После обучения в автошколе и получения соответствующего свидетельства наступает первый этап получения водительского удостоверения – это сдача теоретического экзамена на знание ПДД. Такой экзамен проходит в компьютерных классах специализированных центров обслуживания населения (СпецЦОН).

– Экзаменуемый предварительно получает талон на сдачу теоретического экзамена по ПДД, далее по номеру талона оформляет заявку у специалиста Спец-ЦОНа, проходит в компьютерный класс и начинает тестирование на компьютере, – пояснил Ернар Базаров. – Тест содержит 40 вопросов, на которые нужно ответить не более чем за 40 минут. Разрешается допустить 8 ошибок. На 9-й ошибке тест останавливается и считается несданным. С начала текущего года в нашем регионе впервые водительские удостоверения получили порядка 8 300 человек.

В случае положительной сдачи теоретического экзамена, кандидат автоматически направляется на сдачу практического экзамена ПДД (вождение). Она осуществляется на автоматизированном автодроме, оснащённом транспортными средствами соответствующих категорий и оборудованном специализированными устройствами автоматического считывания результатов. Практический экзамен проводится путём последовательного выполнения комплекса испытательных упражнений, оговорённых специальными правилами. Учебное транспортное средство оборудовано специальной аппаратурой и видеокамерами. Контроль выполнения упражнений осуществляется с помощью автоматизированной системы автодрома.

Оценка «Сдал», как уточнили полицейские, выставляется, если кандидат в водители выполнил в установленное время все испытательные упражнения, предусмотренные комплексом, при этом набрав менее 100 штрафных баллов. В противном случае выставляется оценка «Не сдал».

В случае положительной сдачи практического экзамена ПДД, заявка автоматически попадает в государственный орган (Процессинговый центр ДП ВКО) для принятия решения об утверждении либо отказе. При принятии решения госавтоинспектором данного подразделения осуществляется проверка кандидата на предмет нахождения его в розыске, а также сверяются сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения документов и персональных данных.

В случае неправильного заполнения заявки либо нахождения кандидата в розыске, принимается решение об отказе в утверждении заявки.

Утвержденная заявка автоматически поступает на принтер в СпецЦОНе, где производится распечатка водительского удостоверения, после чего производится его выдача.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников