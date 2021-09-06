Куда же вырулить?

До окончания срока регистрации автомобилей, ввезённых казахстанцами из Армении, осталось менее восьми месяцев.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области напоминает, что по поручению Главы государства с 1 июня 2020 года по настоящее время проводится регистрация транспортных средств, зарегистрированных на граждан Республики Казахстан в уполномоченных органах Республики Армения и ввезённых в Республику Казахстан до 1 февраля 2020 года.

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ

В настоящее время на жителей Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 136 автомобилей из Армении, соответствующих условиям регистрации. Из них 25 автомобилей зарегистрированы с переоборудованным рулевым управлением с правостороннего на левостороннее.

Вместе с тем по ряду объективных причин некоторые автовладельцы не зарегистрировали свои автомобили или не смогли вывезти их за пределы страны. В частности, возникли проблемы вывоза автотранспорта обратно в Армению из-за ограничений пересечения государственной границы, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией.

По словам начальника управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернара Базарова, некоторые автовладельцы, также по причине карантина, не смогли своевременно провести испытания переоборудованных автомобилей в аккредитованных лабораториях, которые функционируют не в каждом регионе.

– Учитывая эти и иные проблемы, Правительством страны 27 февраля текущего года был продлён срок регистрации таких автомобилей до 1 марта 2022 года, – проинформировал он.

Следует напомнить, что для регистрации ввезённой из Армении автомашины в Казахстане требуется уплатить регистрационные сборы (общая сумма которых составляет не более 13 тысяч тенге), предоставить документ, удостоверяющий личность, документы на автомобиль с нотариально заверенным переводом.

Для регистрации автомашины, в конструкцию которой были внесены изменения, связанные с переносом органов управления с правостороннего на левостороннее, дополнительно необходимо предоставить документ о соответствии требованиям безопасности. Он выдаётся органами сертификации.

На сегодняшний день в Республике Казахстан документ о соответствии требованиям безопасности выдаётся аккредитованными организациями только в ряде регионов. Восточно-Казахстанской области в этом списке нет.

После регистрации владельцам выдаются национальное свидетельство о регистрации транспортного средства Республики Казахстан и государственные номера на жёлтом фоне.

При этом сроки эксплуатации зарегистрированных автомобилей из Армении не ограничиваются, собственник автомобиля вправе сам принять решение о сроках его эксплуатации, без права на отчуждение.

Таким образом, на сегодняшний день у владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения и ввезённых в Казахстан до 1 февраля 2020 года, остаётся менее восьми месяцев для решения вопросов постановки на учёт своих автомобилей.

– В этой связи Департамент полиции Восточно-Казахстанской области рекомендует жителям, имеющим в собственности автомашины на армянском учёте, не затягивать процедуру их регистрации, – сказал Ернар Базаров.

ДВЕ КАТЕГОРИИ

Как пояснили полицейские, все иностранные автомашины, ввозимые в Казахстан из стран ЕАЭС, делятся на две категории.

К первой категории относятся автомобили, ввезённые в Кыргызстан и Армению из третьих стран с 2014 по 2020 год – в переходный период вступления этих стран в ЕАЭС (для Армении – с 10 октября 2014 года по 1 января 2020 года, для Кыргызстана – с 1 января 2014 года по 1 января 2020 года).

Такие автомобили являются «иностранными товарами» и могут временно ввозиться на территорию Республики Казахстан без уплаты таможенных пошлин и без учёта требований Технического регламента Таможенного союза только лицами, постоянно проживающими в республиках Кыргызстан и Армения.

Вместе с тем в мае 2020 года Правительством Республики Казахстан принято Постановление по вопросам ввоза и эксплуатации транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения.

Постановление позволяет до 1 марта 2021 года зарегистрировать автомобили с левосторонним расположением органов управления, которые при этом были зарегистрированы на граждан Казахстана в уполномоченном органе Армении и ввезены в Казахстан до 1 февраля 2020 года.

Ко второй категории относятся автомобили российского и белорусского учёта, а также кыргызстанского учёта, ввезённые до 1 января 2014 года, и армянского учёта, ввезённые до 10 октября 2014 года.

Такие автомобили являются «товарами таможенного союза» и могут временно ввозиться и эксплуатироваться на территории Республики Казахстан как гражданами стран ЕАЭС, так и гражданами Казахстана без таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин.

При этом, уточнили в ДП ВКО, важно учитывать, что договором о ЕАЭС (является основным документом международной организации) определено, что «требования к безопасности эксплуатации транспортных средств» определяются законодательством государств – участников ЕАЭС и международными договорами.

Это означает, что правила эксплуатации на дорогах Республики Казахстан транспортных средств, зарегистрированных в других государствах, должны соблюдаться согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О дорожном движении».

Закон РК «О дорожном движении» предусматривает, что автомобили, зарегистрированные в странах ЕАЭС, могут временно ввозиться на территорию Казахстана на срок до одного года. До истечения предусмотренного срока (один год) такие автомобили подлежат обратному вывозу на срок не менее 30 суток либо постановке на регистрационный учет в уполномоченном органе Республики Казахстан (статьи 65 и 66 Закона «О дорожном движении»).

Ерик Абитов

Фото из открытых источников