Как восстановить права?

Алгоритм действий при получении водительского удостоверения после лишения граждан права управления транспортным средством разъяснили в Департаменте полиции ВКО.

Как отметили полицейские, нередко автолюбители допускают грубые нарушения ПДД, за которые предусмотрено лишение права управления транспортными средствами. Соответственно, водительское удостоверение в таких случаях изымается сотрудниками отдела внутренних дел (ОВД) и передаётся на хранение в ОВД по месту совершения правонарушения либо по месту постоянной прописки.

По данным начальника управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернара Базарова, после окончания срока лишения право управления транспортными средствами необходимо восстановить. Согласно действующему законодательству, право восстанавливается после сдачи теоретического экзамена на знание ПДД, повторного медицинского осмотра и, соответственно, окончания срока лишения (подпункт 4 пункта 2 статьи 75 Закона РК «О дорожном движении»).

– Сдача теоретического экзамена проходит в компьютерных классах специализированных ЦОНов, – уточнил Ернар Базаров. – При получении положительной оценки лицу выдаётся лист сдачи экзамена.

Лист сдачи экзамена, медицинская справка формы 073у и документ, удостоверяющий личность, представляются в ОВД по месту хранения водительского удостоверения, после чего лицу возвращается ранее изъятое водительское удостоверение.

С начала текущего года в ВКО восстановили права на управление транспортными средствами после лишения более 600 автолюбителей.

Юрий Пааль

Фото из открытых источников