И мопеды, и мотоциклы

В текущем году жители области зарегистрировали в областном департаменте полиции свыше 900 мототранспортных средств.

Как сообщили в ведомстве, в соответствии с Законом «О дорожном движении» водители, управляющие мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами, которые развивают скорость более 50 км/ч, вне зависимости от величины объёма двигателя, должны иметь водительское удостоверение. Представители ведомства считают, что, вопреки расхожему мнению, двухколёсный транспорт – это не совсем свобода и приоритет на дороге, а опасное для жизни средство передвижения.

По данным начальника управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернара Базарова, согласно действующему законодательству получить водительское удостоверение категории «А1» могут лица, достигшие 16 лет, категории «А» – 18 лет.

– Водителям, имеющим водительское удостоверение, дающее право управления автотранспортом и желающим получить категории «А», «А1», необходимо пройти обучение в организациях по подготовке водителей и сдать теоретический и практический экзамены, – пояснил он. – Кроме того, владельцы указанного мототранспорта должны пройти государственную регистрацию своего транспорта. То есть поставить его на учёт и получить государственные регистрационные номерные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства.

По словам Ернара Базарова, государственной регистрации подлежат мотоциклы, скутеры, трициклы, квадроциклы и мопеды с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч.

Таким образом, лицо, управляющее мототранспортным средством, развивающим скорость свыше 50 км/ч, как и любой водитель, должно иметь водительское, удостоверение соответствующей категории, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также необходимо застраховать гражданско-правовую ответственность и пройти обязательный технический осмотр транспортного средства.

– Двухколёсный транспорт, будь это электрический самокат, велосипед или мопед, является средством повышенной опасности, так как, двигаясь в общем потоке транспорта, является менее заметным на дорогах общего пользования, – отметил представитель областного ДП. – В этой связи Департамент полиции ВКО рекомендует всем владельцам и водителям мототранспорта знать и строго соблюдать правила дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.

По информациии АП ДП ВКО, с начала текущего года жителями региона было зарегистрировано 920 мототранспортных средств. Из них 850 мотоциклов (категория «А»), 59 квадроциклов (категория «В1»), 11 мопедов (категория «А1»). На сегодняшний день всего по ВКО зарегистрировано 8882 единицы мототехники.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников