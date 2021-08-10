Чтобы срок не истёк

Свыше 22 тысяч жителей региона в текущем году заменили водительские удостоверения.

Алгоритм действий при замене водительского удостоверения разъяснили в областном департаменте полиции. В нашей стране выдаётся национальное водительское удостоверение, соответствующее требованиям международных договоров Республики Казахстан. Срок действия документа – 10 лет, если иное ограничение не предусмотрено законами нашего государства. Выдача производится в специализированных центрах обслуживания населения (СпецЦОН).

С начала текущего года по области выдано более 31 тысячи водительских удостоверений. Из этого количества свыше 22 200 человек обратились в СпецЦОН по их замене.

По информации начальника управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернара Базарова, при обращении в СпецЦОН автолюбителям необходимо получить талон электронной очереди, выбрав функцию по замене водительского удостоверения. После наступления очереди оператору СпецЦОНа предоставляются документ, удостоверяющий личность, водительское удостоверение, а также квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины в размере 1,25 МРП (3646,25 тенге).

В случае замены водительского удостоверения, у которого истёк срок действия, дополнительно представляется медицинская справка формы 073у. Поэтому водителям рекомендуется обращаться за заменой водительского удостоверения своевременно, не дожидаясь истечения его срока действия.

Далее оператор СпецЦОНа сканирует принятые документы, формирует электронную заявку и направляет её в государственный орган (Процессинговый центр ДП ВКО) для принятия решения об утверждении либо отказе.

– При принятии решения госавтоинспектором этого подразделения осуществляется проверка услугополучателя на предмет нахождения его в розыске, а также сверяются сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения, – уточнил Ернар Базаров. – В случае неправильного заполнения заявки либо нахождения кандидата в розыске принимается решение об отказе в утверждении заявки.

Утверждённая заявка автоматически поступает на принтер в СпецЦОНе, где производится распечатка водительского удостоверения, после чего производится его выдача. Работник Госкорпорации в течение десяти минут выдаёт готовый документ. В целом процедура его замены занимает не более 90 минут.

Вместе с этим в целях улучшения качества оказания государственных услуг существует функция обмена водительского удостоверения посредством веб-портала «электронного правительства» (ПЭП).

При обращении через «электронное правительство» услугополучатель активирует электронную цифровую подпись, заполняет реквизитные данные по обмену водительского удостоверения и подписывает своей ЭЦП.

Затем ему направляется уведомление в «личный кабинет» в форме электронного документа, удостоверенного уполномоченным лицом услугодателя.

После автоматической проверки лица на наличие неоплаченных штрафов по информационной системе Министерства здравоохранения на годность лица к управлению транспортными средствами заявка поступает в уполномоченный орган.

Сотрудник этого органа проверяет услугополучателя на предмет наличия его в розыске и принимает решение в течение 15 минут. После утверждения заявки автоматически в Госкорпорации распечатывается водительское удостоверение. Эта процедура занимает не более пяти минут.

По обращению услугополучателя в Госкорпорацию изготовленное водительское удостоверение подлежит выдаче в течение десяти минут после сдачи услугополучателем прежнего документа.

В Государственной корпорации и на портале оплата государственной пошлины производится через платёжный шлюз портала «электронного правительства».

Ерик Абитов

Фото из открытых источников