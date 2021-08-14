Получите, распишитесь

В регионе за семь месяцев текущего года 1655 автолюбителей восстановили свои водительские удостоверения после их утраты.

Зачастую владельцы автомашин сталкиваются с тем, что в нужный момент не могут найти свои документы. В частности, утерянным документом может стать и водительское удостоверение.

О том, как быстро восстановить утраченное водительское удостоверение, подробно и по пунктам рассказали в Департаменте полиции ВКО.

По информации начальника управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернара Базарова, для восстановления водительского удостоверения необходимо обратиться в ближайший филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и представить необходимые документы.

При обращении в СпецЦОН услугополучателю следует взять талон электронной очереди, выбрав функцию по замене водительского удостоверения. По наступлении очереди оператору СпецЦОНа представляется документ, удостоверяющий личность, и квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины в размере 1,25 МРП (3646,25 тенге), в письменной форме указываются обстоятельства утраты водительского удостоверения. В случае утраты водительского удостоверения, у которого истёк срок действия, дополнительно представляется медицинская справка формы 073у.

– Принятые документы по электронной заявке направляются в государственный орган (Процессинговый центр ДП ВКО) для принятия решения об утверждении либо отказе, – сообщил Ернар Базаров.

При принятии решения госавтоинспектором этого центра осуществляется проверка услугополучателя на предмет нахождения его в розыске и лишения права управления, а также сверяются сканированные документы с электронной заявкой на правильность заполнения.

В случае неправильного заполнения заявки либо нахождения кандидата в розыске принимается решение об отказе в утверждении заявки.

Утверждённая заявка автоматически поступает на принтер в СпецЦОНе, где производится распечатка дубликата водительского удостоверения, после чего производится выдача. Работник Госкорпорации в течение десяти минут выдаёт изготовленное водительское удостоверение.

По данным ДП ВКО, за семь месяцев текущего года 1655 автолюбителей восстановили свои водительские удостоверения после их утраты.

Полицейские ВКО призывают автолюбителей быть более внимательными и стараться не терять свои документы.

Ерик Абитов

Коллаж Анары Муратовой