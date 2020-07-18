Правила для того, чтобы их соблюдать

За нарушение режима карантина физическим и юридическим лицам грозят крупные штрафы.

С 5 июля этого года за нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований в Казахстане предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 425 КоАП РК, штраф для физических лиц составляет 30 МРП, или 83 340 тенге; штраф для субъектов малого предпринимательства – 230 МРП, или 638 940 тенге; среднего – 310 МРП, или 861 180 тенге; крупного – 1 600 МРП, или 4 444 800 тенге.

Подробно этот вопрос разъяснили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг по ВКО.

Как отметил главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области Марат Исмаилов, если продавец в магазине обслуживает покупателей без маски и перчаток, на данное физическое лицо оформляется административный штраф. Также, если на объекте предпринимательства (магазин, кафе и т.д.) отсутствуют дезинфицирующие средства, то штраф оформляется на владельца объекта. При этом сумма штрафа зависит от категории предпринимательства – малый, средний или крупный бизнес.

Аналогичную ответственность несут перевозчики в общественном транспорте. Если водители, кондукторы не соблюдают нормы санитарно-эпидемиологической безопасности, то штраф налагается на работников. Если же владельцы автобусов, автобусных парков не придерживаются установленных норм санитарно-эпидемиологической безопасности, то штраф налагается на них. Сумма штрафа также зависит от категории бизнеса.

Однако существуют нюансы, благодаря которым можно сократить сумму штрафа до 50 процентов. Во-первых, субъект (малого, среднего, крупного) предпринимательства должен полностью признать и согласиться со всеми нарушениями. Во-вторых, согласно статье 425 КоАП РК, есть возможность уплаты штрафа в размере 50 процентов в течение семи суток.

Также в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО пояснили, что количество выявленных нарушений никак не влияет на сумму штрафа. К примеру, на одном объекте предпринимательства выявлено три нарушения, а на другом – только одно, в любом случае бизнесмены должны будут заплатить одну и ту же сумму. Например, владельцам продуктового магазина (объекта среднего бизнеса) грозит штраф в размере 310 МРП, или 861 180 тенге.

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО обращается к жителям области с просьбой придерживаться санитарно-эпидемиологических требований. Некоторые граждане несерьезно относятся к потенциальной угрозе COVID-19. Нарушение карантина или несоблюдение санитарных правил и норм может привести к новой вспышке вирусной инфекции.

Дарья Антон