Позднеспелые и щедрые плоды Алтая

Восточный Казахстан с незапамятных времён известен разнообразием удивительной природы, не жалеющей своих богатых даров местным жителям. Им в последние годы тоже удаётся вносить свои, далеко не случайные штрихи, в общую картину жизни.

Культура огородничества и ведения дачных участков в духе времени и требований жизни также претерпевает заметные изменения, игнорировать которые невозможно. Настолько явно они бросаются в глаза, начинают играть важную роль в быту, домашней экономике и бюджете.

В прежние времена, что касается бахчевых культур, кроме арбузов, восточноказахстанцам было трудно тягаться с коллегами из южных регионов и соседних государств. Тем не менее, сейчас аграрии области успешно осваивают ряд других культур, в числе которых есть уже местные дыни. Причём их выращивают не только на дачах и огородах, но в крестьянских и фермерских хозяйствах, поставляя затем на рынки области, где постепенно образуется своя ниша.

Может быть, и не совсем к месту, но помнится, что в своё время в Усть-Каменогорске пробовали выращивать так называемое дынное дерево – папайю – и получали его реальные плоды. Правда, стало это возможным в условиях тепличного хозяйства, хорошо развитого тогда в городе. Иначе трудно было создать подходящий климат для теплолюбивого экзотического представителя заморских, чужедальних стран.

Как бы то ни было, слов из песни не выкинешь, а факт сей остаётся фактом спустя долгие годы. Другое дело, что в памяти очевидцев сохранилась одна из незабываемых благостных картин, когда под стеклянными сводами промышленной теплицы жужжали пчёлы зимой. Поневоле напрашивалось сравнение с райскими кущами, где царит неземная гармония, вызывающая восхищение.

Против импорта

Если же нам спуститься на грешную землю, можно убедиться, что сегодня ничего невозможного нет. То, что прежде казалось заоблачными фантазиями, может вполне быть перенесено на реальную подготовленную почву. С некоторых пор в регионе культивируют новейшие сорта клубники, которую было проще, вернее, выгоднее завозить со стороны, нежели самим спину гнуть на плантациях под палящим солнцем, изнывая от жары и физического труда.

В начале весны «Рудный Алтай» сообщал о том, как занимаются выращиванием клубники теперь уже наши соседи из вновь созданной области Абай. В рамках разных государственных программ развития предпринимательства на селе строились теплицы с целью получения товарной ягоды для реализации населению и извлечения прибыли.

Заслуживает всяческого уважения пример жарминцев и аягозцев, у которых по определению был невозможным подобный вид малого бизнеса, учитывая местный климат, не столь плодородную почву и большой дефицит влаги. При таких стартовых условиях нашлись энтузиасты, взявшиеся за освоение рискованного дела с верой в успех и выгоду. Можно чуть позже вернуться к героям наших публикаций и ознакомить читателя с результатами их труда за сезон.

По поводу бахчевых можно сказать, что арбузы, дыни на столе в летнее время являются обязательным пунктом в меню даже у офисных работников. Это не просто дань моде или специальной диете, в чьей основе потребление полосатой ягоды под названием арбуз, но элемент культуры питания. Потому курчумские, урджарские арбузы и дыни в городах и районах сегодня продаются во многих точках.

Наши дикоросы

В Восточном Казахстане старожилы особенно горных районов испокон веку занимались сбором ягод и грибов, орехов, на которые так щедры заповедные места. Эти дикорастущие плоды в народе называют ещё короче и проще – дикоросы. В заповедниках есть даже действующие лимиты на сбор даров природы.

Любопытно, что существует обратная практика, когда любители, учёные, практики пытаются сами «приручить» некоторых дикоросов, одомашнить, перенести на почву огородов и дач, разных исследовательских делян. На небезызвестном Опытном поле местные учёные не первый год культивируют растение под названием жимолость лесная. В летнюю пору за терпкими лиловыми плодами жимолости горожане записываются в очередь, потому как слышали, что ягода помогает снижать высокое давление. И это не единственный вид ягод, выращиваемых там.

В нынешнем году многочисленные туристы в Катон-Карагайском районе удивлялись обильному урожаю фиолетовых ягод на невысоких кустарниках. Это и есть популярные там и не совсем знакомые для приезжих плоды жимолости лесной. В местном обиходе её называют барбарикой с подачи неизвестных земляков из прошлого.

Таёжную малину, конечно, никак не сравнить с тем, что выращивают в искусственных условиях. Но одно другому не мешает, скорее, взаимно дополняет. Сборщики ягод со стажем прекрасно знают, какой аромат источает лесная ягода, малиновый лист заваривают как чай. Сухие плоды используют как средство понижения температуры.

Другое дело, что собирать спелую ягоду чрезвычайно трудно. Она очень нежная, и во время лазания по горам, по чащам бесконечно «садится» в ведре. Прежде чем набрать и наполнить ведро, придётся немало потрудиться. Тот, кто с детства привык собирать ягоды, отмечает подобное дело как отличный тренинг для выработки терпения, упорства.

В период пандемии малина пользовалась особенным спросом, и её много завозили в нашу область со стороны. В пик сезона не наблюдалось недостатка в ягодах и сахаре в местной торговле. Привозная малина хранится недолго, и запасливые хозяйки перетирали её с сахаром, закладывали порциями в мягких пакетах в морозильники и лари.

Своя малина-ягода

У жителей города и области особенное отношение к земле, огородам, дачам как к настоящим кормилицам. На их плантациях растёт очень многое, в том числе и малина, что выращивается и коллегами, работающими в газете. Для них интересны разные новинки, что появляются как у своих соседей, так и на опытных полях профессионалов.

В сентябре лесную и огородную малину встретить не представляется возможным, за исключением тепличной продукции, завозимой извне. В то же время есть опыты по возделыванию позднеспелых сортов малины в товарных объёмах. К примеру, крестьянское хозяйство «Пасека» в течение нескольких лет активно культивирует специальный сорт малины, адаптированный к условиям Восточного Казахстана.

Здесь учитывается целая масса факторов, присущих местной природе, погоде, почве, воде. Специалист с большим стажем и опытом Сергей Ла охотно делится результатами поисков, экспериментов и труда, что заслуживают отдельного и обстоятельного разговора. Для него и коллег важно получить плоды, которые в идеале сочетали бы в себе все самые лучшие качества ягоды-малины.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета