Пойдёт зола по трубам

В рамках инвестиционной программы ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» на сегодняшний день ведётся строительство важного объекта – нового золоотвала.

Накануне предстоящей зимы энергетиков, тепловиков и непосредственных потребителей их услуг – жителей Усть-Каменогорска интересуют вопросы не только текущей деятельности, но и перспективного характера. Они находятся в поле зрения общественности, также на контроле профильных ведомств и структур, депутатов городского маслихата, местных исполнительных органов.

По официальной информации ТОО «УК ТЭЦ», в текущем году реализуется программа в рамках тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции» для претворения в жизнь важнейших пунктов Послания Главы государства народу Казахстана.

– В инвестиционную программу 2023 года были включены мероприятия на сумму 2 505 404 тыс. тенге, в числе которых значится строительство нового золоотвала, – говорит генеральный директор ТОО «УК ТЭЦ» Данияр Нугуманов, – а также к программе предусмотрены дополнительные мероприятия, направленные на снижение износа станции на сумму 999 361 тыс. тенге.

Как отметили представители Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ВКО, для пользы общего дела, обеспечения прозрачности, целевого расходования финансовых средств проводятся пресс-туры с участием всех заинтересованных сторон и СМИ области. И, действительно, журналисты побывали на месте строительства нового золоотвала, чтобы своими глазами увидеть, как сегодня ведётся реализация важного проекта.

Для нормальной производственной деятельности любой ТЭЦ на твёрдом топливе по существующим сегодня технологиям необходимы соответствующие золоотвалы, где складируются отходы сгорания угля в виде золы. Как говорят специалисты, процесс этот неизбежный, но есть наработанная в течение многих лет и повсеместно применяемая практика складирования полученной золы.

По их информации, золоотвалы размещаются, как правило, за пределами населённого пункта. В частности, действующий на сегодня в областном центре золоотвал № 3 находится неподалёку от микрорайона Защита. Как напоминают представители ТЭЦ, по проекту его мощности рассчитаны на период до 2025 года, а к тому времени уже необходимо как раз построить и ввести в эксплуатацию новый золоотвал для приёма и складирования золы от ТОО «УК ТЭЦ».

Строящийся объект расположен в некотором удалении от действующего на территории, относящейся к Глубоковскому району. Там находится большое углубление в глинистом грунте, которое после доработки станет чашей нового объекта. Туда будет поступать зола по ветке трубопроводов, которая идёт от ТЭЦ к золоотвалу № 3, а затем получает продолжение дальше – вплоть до нового объекта.

– Строительство ведётся по проекту, который разработан в прежние годы, прошёл все необходимые согласования, – говорит Данияр Нугуманов. – Его мощность рассчитана на 11,5 лет, но фактически всегда выходит так, что заложенный срок эксплуатации оказывается в реальности дольше.

По его словам, работы на новом золоотвале ведутся в соответствии с графиком, подрядная компания выполнила работы по прокладке коммуникаций под железной дорогой и занята другими необходимыми плановыми работами.

Если попытаться заглянуть вперёд, то заполненные золоотвалы после вывода их из эксплуатации в будущем подвергнут рекультивации, приведут в порядок, посадят деревья, покроют зелёной растительностью. Некоторые эксперты предполагают, что в будущем с внедрением новых технологий станет возможным использовать золу в виде важного и ценного сырья для производства продукции.

Таир Сапаргалиев