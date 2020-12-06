Потенциал земледелия 

Наряду с традиционным животноводством, в Катон-Карагайском районе есть немалый потенциал развития в отрасли полеводства. В предгорных и горных зонах даже в засушливые годы местные аграрии получают неплохие урожаи.

В нынешнем сезоне, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в среднем по району достигнуты вполне приличные результаты. Урожайность основных культур, в число которых входит широкая линейка зерновых, а также подсолнечник, составила соответственно более 18 и 22 центнеров зерна и маслосемян с каждого гектара.

По информации акима района Рената Курмамбаева, минувшим летом в аграрном секторе проводилась диверсификация посевных площадей. Впервые посеяны и убраны новые культуры – рапс и соя, о чём мы уже рассказывали нашим читателям. Теперь настало время рассказать о первых результатах, которые стали известны в конце года.

Крестьянское хозяйство «Жас канат» во главе с опытным аграрием Анатолием Матасовым получило по 18 центнеров сои с каждого гектара. Всего посевные площади под перспективной культурой составили 180 гектаров.

Ещё лучше проявила себя на местных полях другая новинка – рапс. Здесь выход продукции на круг достигает показателя более 24 центнеров. Отметим, что обширные посевы рапса особенно красивы в пору своего цветения. Они являются излюбленным сюжетом фото- и видеосъёмок для фотомастеров и видеооператоров, доставляют большое эстетическое удовольствие поклонникам их искусства.

Таир Сапаргалиев

Катон-Карагайский район