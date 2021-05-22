Посевная в самом разгаре

В сфере растениеводства Восточно-Казахстанской области планируется в нынешнем году довести посевные площади до 1379,7 тыс. га. Земельный клин увеличится на 12 тыс. га по сравнению с минувшим 2020 годом.

Погода нынче на руку аграриям, весенне-полевые работы ведутся в полную силу. По оперативным данным областного Управления сельского хозяйства, на 19 мая 2021 года зерновые культуры посеяны на площади 343,9 тыс. га, что составляет 64,9 процента от плана. Масличные культуры заделаны в почву на 303,2 тыс. га. Здесь показатель примерно сопоставимый – 63,7 процента.

На проведение всех работ земледельцам области выделено 32 тыс. тонн удешевлённого дизельного топлива. В рамках программ кредитования через филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» аграриям области выдано более 2,0 млрд тенге кредитных средств.

Площадь используемых поливных земель фермеры и крестьяне ВКО намерены довести до 49,1 тыс. га. Почти на девять тыс. га больше, чем в прошлом году. Динамика развития в секторе АПК за четыре месяца с начала года вселяет чувство осторожного оптимизма. Подробнее об этом читайте в следующем номере «Рудного Алтая».

Меир Токобаев

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