Пополнение в «красной» зоне 

Минздрав: 45% заболеваемости КВИ в Казахстане приходится на ВКО.

Ещё три области догнали Восточно-Казахстанскую по темпам распространения коронавирусной инфекции: вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК сообщил, что на сегодня в «красной» зоне по заболеваемости COVID-19 находятся ВКО, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Костанайская области.

Для сравнения – буквально несколько дней назад, 9 ноября, на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения КВИ на территории РК сообщалось, что в «красной» зоне находятся ВКО и Павлодарская область.

Обновление и в «жёлтой» зоне – здесь Акмолинская область и Нур-Султан. Находившаяся ранее в этой зоне Северо-Казахстанская область перешла в «зёленую», где находятся все остальные города и области РК.

Ерлан Киясов подчеркнул, что за последние две недели во всех регионах страны отмечается рост заболеваемости COVID-19.

– По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 1,7 раза. 45% заболеваемости в целом по республике приходится на Восточно-Казахстанскую область (1755 из 3912). Значительный рост заболеваемости отмечается в Костанайской области – в 4 раза, в Западно-Казахстанской – в 3,2 раза, в Павлодарской области – в 2,7 раза, – сказал главный государственный санитарный врач.

Мониторинг среди школьников показал, что с начала учебного года заболели 825 детей, в том числе 261 ребенок, обучающийся в дежурных классах, и 564 ученика, обучающихся дистанционно.

– За последнюю неделю зарегистрировано 62 факта заражения среди школьников, обучающихся в дежурных классах в 9 регионах. Наибольшее количество заболевших школьников отмечается в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях, – отметил вице-министр.

Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в приграничных регионах, завозные случаи из Российской Федерации, Узбекистана, Киргизии, Казахстан ужесточил порядок пересечения Государственной границы РК. В том числе принято решение о внесении изменений в правила пересечения госграницы для иностранцев, имеющих вид на жительство на территории РК, членов их семей, иностранцев, являющихся членами семей граждан РК. Они могут пересекать Госграницу РК не более одного раза в 90 суток.

Также до 1 мая 2021 года про-длено приостановление безвизового режима для граждан 57 стран. До 1 января 2021 года пристановлен режим 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из КНР и Индии. Кроме того, сокращено число авиарейсов с Украиной, ОАЭ, Германией, Беларусью и Турцией.

Главный государственный санитарный врач подчеркнул, что казахстанцы и объекты бизнеса продолжают нарушать карантинный режим. За прошедшую неделю на 9,7% объектов выявлены нарушения карантинных мер. Значительное увеличение нарушений зафиксировано мониторинговыми группами в Восточно-Казахстанской (рост с 12,6% до 33%) и Алматинской (рост с 5% до 12,3%) областях.

К административному штрафу за нарушения требований санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических и ограничительных мер по статье 425 КоАП за неделю привлечены 1329 человек.

Айгуль Биданова

Нур-Султан