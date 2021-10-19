Правопорядок

Попались на крючок

19.10.2021
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На побережье Бухтарминского водохранилища выявили браконьеров.  

В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Управления местной полицейской службы ДП ВКО совместно с инспектором ГПП ОП района Алтай были задержаны четверо мужчин. Они рыбачили на побережье Бухтарминского водохранилища вблизи посёлка Октябрьский, тем самым нарушая правила рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных. При проверке у них не оказалось каких-либо разрешительных документов на рыбалку.  

У задержанных – двоих жителей п. Октябрьский, а также жителя села Жарма и жителя Кокпектинского района изъято две лодки и около 200 килограммов рыбы породы рипус. Общий вес улова составил 232,82 килограмма. Ущерб, нанесённый государству, устанавливается.  

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК.

Ания Есмухамет  

Фото пресс-службы ДП ВКО  

Район Алтай  

19.10.2021
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