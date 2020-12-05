Помощь онлайн 

В стране запустили платформу бесплатной психологической помощи подросткам.

Janym (janym.org) – это проект «от молодых ребят для молодых ребят». Другими словами – онлайн-платформа бесплатной психологической помощи подросткам и их родителям. С её помощью создатели хотят сформировать сообщество молодых и интересных людей, которые не боятся говорить о своих проблемах и понимают, что они не одни на этой планете, ведь «весь мир открыт для тех, кто сам открыт ему».

Для реализации этого проекта были привлечены лучшие психологи, ведь основная цель состоит именно в том, чтобы помочь тем, кто нуждается в грамотной психологической помощи – как подросткам, так и их родителям. На платформе можно найти много полезного: от статей, обсуждений и лайфхаков с советами на разные темы до консультаций у квалифицированного специалиста.

Проект существует три месяца, но команда уже успела обработать 1418 заявок.

Также платформа публикует материалы на тему борьбы с буллингом, эмоциональным выгоранием, советы по развитию эмпатии в отношениях родителей и детей.

Дмитрий Одинцов