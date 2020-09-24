Польза в каждой капле 

В Центре крови города Семея продолжается формирование списков потенциальных доноров для заготовки иммунной плазмы с антителами к COVID-19.

Иммунная плазма – это жидкая часть крови, которая содержит антитела против каких-либо инфекционных агентов. В плазме людей, переболевших коронавирусной инфекцией, содержатся антитела, которые помогают справляться с этой болезнью. При её переливании у реципиента вырабатывается пассивный иммунитет для борьбы с заболеванием.

На сегодняшний день заготовлено 555 доз иммунной плазмы, продолжается обследование потенциальных доноров.

– Мы заготавливаем иммунную плазму до 2000 доз на ВКО по поручению акима области, – говорит директор Центра крови города Семей Айгуль Альжанова. – Есть все ресурсы. В настоящий момент в Семейском регионе перелито 34 дозы для 17 больных. У центра крови есть договор с фондом медицинского страхования, который возмещает все затраты, плазма пациентам выдается бесплатно. Пациенты получают иммунную плазму в процессе лечения, как и другие компоненты крови, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Заготовка продолжается, идет поиск потенциальных доноров. Длительность процесса зависит от индивидуальных особенностей донора. Процесс заготовки занимает от 45 минут до часа. В настоящий момент у нас достаточно желающих сдать кровь, чтобы заготовить иммунную плазму.

По словам медиков, потенциальные доноры есть и в районах, и в городе, теперь они должны прийти в Центр крови и обследоваться. Обследование занимает два-три дня.

Напомним, донорами могут стать не все переболевшие КВИ. Критерием отбора является достаточное количество антител к коронавирусной инфекции. Помочь пациентам с COVID-19 может только плазма с достаточно высоким содержанием антител к коронавирусу. Другие требования к донорам иммунной плазмы ничем не отличаются от требований к обычной донации крови.

Забор иммунной плазмы проводится как минимум через две недели после выздоровления, поскольку донор должен окрепнуть после перенесенной инфекции. Все аппараты для сбора плазмы снабжены системами безопасности, за их работой и состоянием донора наблюдают врачи-трансфузиологи и операционные медицинские сестры. Данная процедура является абсолютно безопасной для донора.

Стоит отметить, что для доноров плазмы предусмотрена оплата в размере семи месячных расчетных показателей – 19 446 тенге.

Чтобы стать донором, необходимо обратиться в Центр крови Семея по телефону 8-7222-42-15-34. Конфиденциальность гарантирована. Потенциальный донор также может воспользоваться служебным автотранспортом, чтобы добраться в Центр крови и обратно.

Флора Левина

Семей