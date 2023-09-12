Поля – под «стрижку»

Живописные и разноцветные поля в районе Алтай, которые целое лето радовали глаза туристов, были ярким фоном для фотосессий, по мере созревания сельхозкультур сильно полиняли, поменяли окрас и пошли под массовую «стрижку».

По официальной информации акимата района Алтай, в августе сельскохозяйственные формирования приступили к уборке зерновых культур нового урожая 2023 года. Зерноуборочные комбайны первыми вышли на поля, где размещены посевы ячменя и овса. По состоянию на начало сентября текущего года убрано около шести тыс. гектаров, средняя урожайность на круг сейчас составляет 27,4 центнера.

В этом ничего удивительного нет, как утверждают специалисты, в районе имеются благоприятные условия для растениеводства, плодородные земли, опытные кадры, есть материально-техническая база, внедряются инновации. Тут необходимо сказать о том, что определённый задел для получения стабильного урожая был сделан ещё весной.

– В оптимальные агротехнические сроки выполнена задача по своевременному севу сельскохозяйственных культур, который был полностью завершён до 1 июня, – говорит заместитель акима района Жанна Аскарова. – В целом, посевные площади в районе Алтай составили 76,6 тыс. гектаров, что примерно на уровне прошлого года.

Отмечается также, что в структуре посевных площадей наибольший удельный вес приходится на зерновые и зернобобовые культуры, они составляют 53 процента (в общей сложности это площадь в 40,8 тыс. гектаров).

В свою очередь, доля масличных культур составила 36 процентов (27,5 тыс. га), кормовых культур 8,2 процента (6,3 тыс. га), картофеля и овощей три процента (2 тыс. га). Отвлекаясь от темы, напомним, что именно алтайские плантации подсолнечника и рапса в период массового цветения придают красочный вид местным пейзажам.

Несмотря на высокий балл-бонитет местных земель, аграрии большое внимание уделяют их сбалансированной подкормке, вносят органические и минеральные удобрения.

– Для поддержания плодородия почвы внесено более восьми тыс. тонн минеральных удобрений, – отмечает заместитель акима района. – Это на 18 процентов больше того объёма, что были внесены в сезоне прошлого года.

По оперативным данным, на проведение уборочных работ району Алтай выделено 1187 тонн льготного дизельного топлива с отпускной ценой 284 тыс. тенге за одну тонну (для ясности – цена за литр 269-270 тенге).

На сегодняшний день также заключаются дополнительные соглашения к договорам на поставку дизельного топлива для аграриев по цене 267,2 тыс. тенге за одну тонну, что является хорошей поддержкой аграриев.

Для своевременной уборки урожая при погодных условиях Восточного Казахстана необходима высокая техническая вооружённость. В хозяйствах района имеется более 130 единиц зерноуборочных комбайнов. В том числе 30 новых современных, которые обладают очень высокой производительностью, а также сводят потери к минимуму.

Добавим, что растениеводство служит основой для стабильного развития животноводства. В частности, производство мяса составило 2638 тонн с ростом на пять процентов, молока – 15470 тонн с ростом на три процента. Тут самое время сказать, что имеются реальные перспективы.

– В целях дальнейшего развития молочного животноводства в ТОО «Мойылды Байконур» ведётся строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов в селе Полянское, срок реализации этого перспективного проекта 2023–2025 годы, – продолжает Жанна Аскарова. – Это позволит увеличить производство молока на 6500 тонн в год.

Каждый, кто проезжает по автотрассе через это село, видит, как на его окраине строятся различные корпуса молочно-товарных ферм. Не секрет, что такие объекты вселяют уверенность в будущее населённого пункта, его жителей, молодёжи и детей.

Как бы в подтверждение этой жизнеутверждающей информации, в социальных сетях появились официальные сведения акимата района Алтай об этом строительстве. В опубликованном посте сообщается, что одновременно с возведением производственных объектов ведётся ремонт жилья для размещения будущих работников предприятия. Создание комфортных условий для труда и отдыха людей является ключевым условием для продуктивной работы.

Таир Сапаргалиев