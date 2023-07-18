В Зайсанском районе появилась скульптурная композиция, посвящённая матери.

В поселке Карабулак Зайсанского района состоялась торжественная церемония открытия памятника «Анаға тағзым» (Поклонение матери). Уникальный проект реализован в рамках республиканской акции «Туған жерге тағзым» при финансовой поддержке бывших выпускников Карабулакской средней школы и скульптора Файзолды Уызбаева.

– Идея создания такого комплекса направлена на усиление роли женщины в семье, воспитание будущих матерей с учётом традиций и обычаев казахского народа, – отметил Файзолда Уызбаев.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Зайсанского района Р. Рамазанов и руководитель отдела внутренней политики Зумрад Дуйсенбаева. Они вручили участникам проекта благодарственное письмо от акима района.

Ерик Абитов

Зайсанский район