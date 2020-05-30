Пока мы помним об этих трагедиях

Жанна Аубакирова, доцент ВКГУ им. С. Аманжолова:

– XX век – век, когда одна трагедия сменяет другую, и, погружаясь в его историю, кажется, что этому не будет конца. Потери, которые понесло человечество в этом столетии, больше чем в любую другую эпоху. В этом скорбном списке у Казахстана есть своя, особая страница.

И хотя наша земля не знала масштабных военных сражений, свою горькую чашу казахская степь испила до дна – это жертвы голода, репрессий, депортации, тысячи вынужденных покинуть свою Родину.

Сегодня мы знаем, что ужасы этих нечеловеческих страданий познали около ста тысяч наших соотечественников. Жертвами сталинского тоталитарного режима стали все народы Советского Союза. Особенно жестоко власть расправлялась с самыми талантливыми, мыслящими представителями общества: именно такие люди – главная угроза любой тирании.

Был физически уничтожен цвет национально-либеральной интеллигенции Казахстана. После внесудебных разбирательств были расстреляны Ж. Аймаутов, Ж. Акпаев, А. Габбасов, Х. Досмухамедов, Ж. Досмухамедов, М. Жумабаев, М. Тынышпаев и многие другие. Всего по делу «Алаш-Орды» было репрессировано 4297 человек, из них 2062 – расстреляны.

Но даже в таких условиях всегда остается выбор: утратить достоинство или сохранить человеческое лицо. Именно казахский народ, столкнувшись с невыносимыми тяготами, показал, что можно всегда найти в своем сердце сострадание, место под своим шаныраком и поделиться последним куском хлеба.

«Установленные сегодня в регионах республики монументы «Қазақ халқына мың алғыс» свидетельствуют о проявлении благодарности гуманизму и мудрости казахскому народу» – подчеркивает в своем обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Долг ученых-историков – бережно сохранять и изучать реальные факты, из которых и складывается человеческая жизнь. От того, как мы осознаем наше прошлое, зависит наше будущее. Научный анализ, честный и беспристрастный, – это то, что мы должны делать в память о жертвах репрессий и голода и ради того, чтобы следующие поколения никогда не знали этих бед. Ведь народ, забывающий свое прошлое, обречен на его повторение. Поэтому так важно и своевременно решение Президента о создании Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий для завершения работ по восстановлению исторической справедливости.

День памяти жертв политических репрессий и голода – это печальный, но необходимый для нашего общества день. Пока мы помним об этих трагедиях, есть надежда, что они больше никогда не повторятся на нашей земле.