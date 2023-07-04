Поговорим на разных языках

У восточноказахстанских школьников есть прекрасная возможность стать полиглотами совершенно бесплатно.

Не секрет, что перед человеком, владеющим несколькими языками, открываются многие двери.

Первая школа с углубленным изучением английского языка в ВКО была открыта в 1979 году. Её традиции передаются из поколения в поколение. Глубокие и прочные знания ребята получают по казахскому, английскому и русскому языкам. Поэтому сегодня гимназию № 38 имени Льва Гумилёва можно смело назвать лингвистической.

Стоит отметить, что ребята изучают языки не только в учебное время, у них есть прекрасная возможность углубить знания во время летних каникул в пришкольном лагере Umbrella, который действует с 2017 года.

Идея его создания принадлежит экс-директору гимназии Инессе Чернышёвой и ведущему педагогу английского языка Елене Кивиной.

Сегодня в современном мире как никогда знания языков актуальны и востребованы. Дети с начальной школы изучают эти предметы и к окончанию гимназии свободно владеют языками.

Традиционно лагерь с изучением казахского и английского языков распахнул свои двери и в этом году. Здесь отдыхают 60 учащихся с первого по четвёртый классы. Дети играют, весело проводят время, познавая мир языков. Чтобы лето было интересным и познавательным, для них организованы не только уроки казахского и английского, но и огромное количество интересных экскурсий, творческих занятий, спортивных мероприятий, походов в кинотеатры, музеи областного центра.

Занятия по казахскому и английскому языкам проводят опытные педагоги Айнаш Козыбаева и Диана Жилкина. Они помогают детям развивать навыки чтения, письма, разговора и понимания через интерактивные методы обучения. На уроках используются ролевые игры, симуляции ситуаций из реальной жизни, экспромт-театры, а также музыка и художественное слово.

Ребята участвуют в шоу, театральных постановках, проводят интеллектуальные игры на трёх языках. Индивидуальный подход к каждому помогает развивать у детей творческое мышление и языковые навыки.

Предметом изучения в этом году является тема «Мир профессий». Ребята узнают названия профессий, чем занимаются люди, выбравшие ту или иную сферу, и какую пользу они приносят обществу. В ролевых играх дети учатся оказывать первую помощь пострадавшим, готовить еду, составлять рецепты интересных блюд и, конечно, пополняют свой словарный запас на трёх языках.

Подтверждением того, что такой формат изучения языков нравится школьникам, является большое количество желающих, которые ежегодно хотят попасть в лингвистический школьный лагерь Umbrella.

Александра Исаева