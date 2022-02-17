Подготовка на пятёрку

В Аягозе подвели итоги соревнований по военно-прикладным видам спорта среди воспитанников классов «Жас сарбаз» школ города.

Соревнования посвящены 33-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Организаторами выступили районный отдел образования и объединённый отдел по делам обороны города Аягоза.

Состязания, состоявшие из семи этапов, проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Каждое упражнение командного конкурса выполнялось участниками индивидуально. Главным судьёй был ветеран Афганской войны майор запаса Рымбек Бейсеков.

По итогам соревнований победу одержала команда «Жебе» средней школы № 6. Второе место заняла команда «Барыс», также состоящая из учащихся средней школы № 6. Третье место завоевала команда средней школы № 4. Все победители и призёры были награждены грамотами.

– Признаюсь, что определить лучшего среди участников было непросто. Ребята хорошо подготовлены и в выполнении нормативов не отстают друг от друга. Я считаю, что это, в первую очередь, результат труда их учителей. Увидев таких детей, я обрадовался, что у нас растут надёжные будущие защитники Родины, – говорит Рымбек Бейсеков.

Гульжан Естаева

Аягозский район