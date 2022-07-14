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Подарок землякам
В Зайсанском районе состоялось торжественное открытие новой мечети.
Появление культового сооружения для небольшого населённого пункта Шалкар – большой праздник. На открытие нового религиозного объекта собрались многие жители села.
Участие в торжественной церемонии разрезания ленты приняли уважаемые аксакалы. Они подчеркнули важность появления мечети.
Стоит отметить, что инициатором строительства мечети стал уроженец села Саид Серикулы.
С открытием святыни сельчан поздравил заместитель акима Зайсанского района Ринат Тауасаров. Также он вручил Саиду Серикулы нагрудный знак «За заслуги в развитии Зайсанского района».
Ерик Абитов
Зайсанский район