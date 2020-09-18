Под самый корешок 

Житель Бескарагайского района решил заготовить стройматериалы на территории реликтового бора.

Сотрудники Природоохранной Бескарагайского района совместно с инспекторами государственного лесного природного резервата «Семей орманы» регулярно проводят рейды с целью выявления нарушений лесного законодательства.

В ходе патрулирования лесного массива Сосновского лесничества РГУ «ГЛПР «Семей орманы» обнаружен факт незаконной вырубки леса.

– Самовольный поруб сухостойных деревьев правонарушитель совершил на особо охраняемой природной территории. По этому факту составлен административный материал в соответствии со статьёй 381-1 части 3 Кодекса РК об административных правонарушениях, – сообщили в Департаменте полиции ВКО.

Мужчина признался, что деревья рубил для хозяйственных целей. На участке полицейские обнаружили и изъяли спиленные сосны и бензопилу.

Ания Есмухамет

Бескарагайский район