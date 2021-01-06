Победы – в копилку

Школьники Глубоковского района заняли третье место в областном конкурсе «Мәңгілік Ел – болашаққа ұмтылған ел».

В интеллектуальном дистанционном конкурсе приняли участие более 170 юных лидеров и активистов региона. Ребята соревновались на знание национальных традиций казахского народа и истории становления независимости Республики Казахстан. Глубоковский район в состязаниях представляла команда Белоусовской средней школы, занявшая в итоге третье место.

Директор КГУ «Белоусовская средняя школа № 1» Мархаббат Карибаева отмечает, что учебный год для учащихся и педагогов стал богатым на творческие и интеллектуальные победы. За шесть месяцев белоусовские школьники заняли 132 призовых места.

Ребята блистали эрудицией и хорошими знаниями в конкурсах и олимпиадах разного уровня, как очных, так и дистанционных: «BRITISH BULDOG», «КИО интернет-олимпиады», «Инфоурок», «Юный эрудит», «Ақ бота», «Айналайын», «Асылтас», «Малахит», «Үркер», «Leader», конкурсы от областного центра «Дарын» и «Шығыс», а также от республиканских образовательных порталов «THESIS.KZ», «Просвещение» и других.

Кроме того, ученик 7 «А» класса Дидар Алмасханов награждён грамотой победителя первой Национальной олимпиады «Мың бала». Ученица 11 «А» класса Ляйля Толеубекова в проекте «Медаль Елбасы» стала обладателем бронзовой медали.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район