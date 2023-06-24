По всем направлениям

Арайлым Есимбекова, исполнительный секретарь Усть-Каменогорского городского филиала партии Amanat:

– На втором заседании Национального курултая Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах развития приграничных территорий. Глава государства сообщил, что в Восточно-Казахстанской области будут восстановлены Катон-Карагайский и Маркакольский районы.

Представители партии на различных заседаниях, форумах и других мероприятиях не раз акцентировали внимание на этой актуальной теме.

Вопрос развития приграничных районов комплексно рассмотрен в предвыборной программе партии Аmanat «Вместе с народом», рассчитанной на 2023–2027 годы. Вместе с этим, для планомерного проведения работы в данном направлении по конкретным пунктам утверждена Дорожная карта.

В целом, решение Президента можно назвать историческим. Земля не должна быть бесхозной, иначе её можно потерять. Не секрет, что Маркаколь с его особенной природой в последние годы оставался без должного внимания. Какими процветающими раньше были сёла Акжайлау и Урунхайка?! Уверена, теперь народ воспрянет духом и вернётся в родные сёла. Потому что жители приграничных районов давно ждали этого решения.

Асем Агажаева, заместитель акима города Риддера:

– На втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» в Туркестане делегаты обсудили актуальные общественно-политические вопросы.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на этой встрече, озвучил ряд важных вопросов и предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны. Вместе с тем Глава государства обозначил перспективы духовно-нравственного развития казахстанского общества.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на работу государственного аппарата, отметив, что ему известно о серьёзных претензиях общества к чиновникам.

Не случайно Глава государства особо подчеркнул, что государственные служащие должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране и сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм. Это следует взять за основу.

Хотя уже ведётся масштабная работа по совершенствованию системы государственной службы, ещё многое предстоит сделать. При этом мы всегда будем брать на вооружение задачи и поручения, обозначенные Главой государства.