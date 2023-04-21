По традициям кочевников

В Глубоковском районе прошли традиционные соревнования по национальным видам спорта.

Ловкости, силе, смелости с древних времён казахов научила суровая кочевая жизнь. Эти качества наши предки развивали у детей с раннего детства: обучали езде верхом, стрельбе из лука. Также невозможно представить казахскую степь без байги и қазақ күресі.

И сегодня национальные виды спорта активно развиваются в регионе – открываются клубы, кружки, проводятся открытые соревнования.

В Глубоковском районе состязания «Глубокое барысы» организуются уже несколько лет подряд, благодаря чему Восточный Казахстан славится немалым количеством талантливых спортсменов.

– Национальные виды спорта – бренд нашей страны, они в крови абсолютно каждого казахстанца, вне зависимости от места его проживания, – отмечает организатор соревнований Мади Едильбаев. – Состязания «Глубокое барысы» проводятся в нашем районе седьмой раз. В первые годы в них принимали участие борцы, приезжавшие из других регионов республики, сейчас мы проводим соревнования только среди борцов нашего района.

В этот раз призовой фонд выделил из личных средств аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. По его словам, участие в состязаниях по национальным видам спорта даёт спортсменам прекрасную возможность почувствовать себя частью единой команды, которая работает ради общей цели, а также проникнуться духом предков.

Как отметили организаторы, в соревнованиях участвовали непрофессиональные спортсмены в двух возрастных категориях – 12–18 лет и старше 18 лет.

По итогам спортивной встречи среди взрослых борцов первое место занял Ерасыл Есбулатович, второе – Кайрат Сайлауханов, третье место – Еламан Досай.

Среди школьников сильнейшим был признан Ильяс Сахаев, Арман Даулетбекулы стал обладателем второго места, Курмет План – третьего.

Всем призёрам были вручены ценные подарки, а победителям, занявшим первые места, аким района вручил денежное вознаграждение в размере 150 тысяч тенге.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено организаторами

Глубоковский район