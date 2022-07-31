По стопам Оралхана Бокея

Любителей создавать художественные произведения приглашают поучаствовать в литературном конкурсе имени Оралхана Бокея.

Организовать конкурс среди талантливой молодёжи решили сотрудники отдела культуры и развития языков города Усть-Каменогорска и централизованной библиотечной системы

им. О. Бокея. Участвовать в литературном состязании могут молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет из всех регионов республики.

Конкурсные работы должны соответствовать определённым критериям. Участникам нужно написать на государственном языке произведение в жанре проза (эссе, рассказ, монолог) на тему «Ауыл хикаялары». Язык написания – художественный, грамотный. Также работа должна иметь воспитательное значение. Оценивать работы авторов будет компетентное жюри.

Приём конкурсных работ продлится до 20 сентября. Направлять свои творения конкурсанты могут на адрес электронной почты ukcbs@mail.ru либо приносить в печатном виде в библиотеку.

Награждение победителей пройдёт 28 сентября, в день рождения Оралхана Бокея. Помимо денежного приза они получат памятный подарок с рельефным изображением писателя-земляка.

Подробнее о правилах проведения конкурса можно узнать на сайте библиотеки. Телефоны для справок: 8 (7232) 25-17-70, 25-03-64.

Гульжан Естаева