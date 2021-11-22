По старой памяти

В регионе более 160 человек проживали с паспортом образца 1974 года.

Сотрудниками миграционной службы проводится работа по выявлению лиц, проживающих без документов, удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявших недействительные паспорта.

С начала года свыше 160 человек с паспортами СССР образца 1974 года были признаны гражданами РеспубликиКазахстан.

– В отдел полиции Уланского района обратился 61-летний мужчина, который в 90-е годы приехал в Казахстан по паспорту СССР 1974 года, выданному в Украине. Он работал и проживал в Уланском районе, заключил брак, имеет детей. Паспорт сгорел при пожаре. Более 26 лет мужчина проживал без документов, удостоверяющих личность, потому что долгое время из Украины не поступало ответов по его запросам, – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Сотрудники миграционной службы оказали содействие в запросе необходимых документов из Украины через Консульство РК. В результате мужчина получил удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.

Департамент полиции ВКО рекомендует гражданам, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность, обратиться в миграционную службу по месту проживания для оформления удостоверения личности гражданина Республики Казахстан или лица без гражданства.

Отметим, граждане без документов, удостоверяющих личность, ограничены в получении услуг в сферах здравоохранения, образования, оформлении необходимых пособий и пенсий и не имеют возможности официально трудоустроиться.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников