По одному сценарию

За выходные в Восточно-Казахстанской области утонули четыре человека.

Сильная жара заставляет восточноказахстанцев отправиться отдыхать к воде. При этом многие купаются в необорудованных для этих целей местах и не соблюдают правила поведения на водоемах. Печальная статистика: за купальный сезон в нашем регионе утонули 22 человека, из них восемь детей до 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, только за прошедшие выходные утонули четыре человека. Все несчастные случаи произошли по схожему сценарию: купание не там, где положено, и переоценка собственных сил.

Так, 17 июля на берегу реки Иртыш, в районе дачного массива «Бобровка» в Семее, мужчина пошел купаться и утонул. Поисковая группа спасателей работала до позднего вечера, тело погибшего достали с глубины 2-3 метров в 15 метрах от берега.

18 июля на реке Ульба в селе Горная Ульбинка произошла трагедия – утонул подросток. Заплыв на глубину, он не смог добраться до берега. Спасатели нашли утонувшего в 20 метрах от берега на глубине 4,5 метра.

19 июля в ста метрах от села Алтайка на Бухтарминском водохранилище погиб мужчина. Он пошел купаться ночью и утонул. Сотрудники оперативно-спасательного отряда подняли тело с глубины четырех метров. В этот же день на протоке реки Иртыш недалеко от села Меновное отдыхала компания. Один из мужчин не смог выбраться на берег. Отдыхающие извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции и врачам скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины.

Спасатели еще раз призывают соблюдать элементарные правила поведения на водоемах. Не забывайте, что вода таит опасность – не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте на глубину. Не устраивайте на воде игры, связанные с захватами и долгим нырянием. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Если вы все же оказались на глубине и вас подхватило течение, не пытайтесь плыть против него, плывите по течению по направлению к берегу.

Помните, что даже в жаркую погоду не стоит находиться в воде дольше 15 минут, чтобы не переохладиться. При переохлаждении могут возникнуть судороги, которые чаще всего охватывают икроножные мышцы. В такой ситуации следует сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, захватить руками большие пальцы ног и потянуть на себя. Работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог. Избавившись от судорог, следует плыть к берегу, чтобы ситуация не повторилась снова.

Помните, что только вы несете ответственность за свою жизнь и здоровье.

Татьяна Кравченко