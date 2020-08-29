Невидимый, но опасный

Замыкание в бойлере стало причиной смертельного отравления угарным газом женщины и ребёнка.

Трагедия произошла в областном центре, в садовом обществе «Родничок». Рано утром 22 августа в жилом доме возник пожар. Короткое замыкание и оплавление изоляции проводов водонагревательного прибора привели к появлению в жилище продуктов горения. Владелец дома до прибытия пожарных обнаружил жену 1983 года рождения и сына 2018 года рождения с признаками отравления угарным газом. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть женщины и мальчика. Отметим, что площадь тления составила всего два квадратных метра, однако угарный газ оказался очень токсичным и привёл к гибели людей.

По причине пожара отрабатывается версия: несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Соблюдение мер пожарной безопасности при использовании электротехнических устройств может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких. Нужно следить за исправностью электропроводки, электрических приборов, аппаратуры, розеток, вилок и электрошнуров, напоминают спасатели. Строго запрещается использовать электропроводку с нарушенной изоляцией. Ни в коем случае нельзя завязывать электрические провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки. Запрещается одновременно включать в электросеть несколько приборов, особенно в одну и ту же розетку, используя тройник. Удлинители следует использовать для кратковременного подключения бытовой техники, а потом отключать. Пользоваться нужно только сертифицированной электрофурнитурой.

Признаками неисправности электропроводки являются горячие электрические вилки или розетки, сильный нагрев электропровода во время работы техники, потрескивающий звук в розетках, искрение, запах горящей резины или пластмассы, следы копоти на вилках и розетках, потемнение оплёток электропроводов, уменьшение освещения в комнате при включении любого электроприбора.