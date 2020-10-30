Дорога не прощает ошибок 

В Семее произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Трагедия случилась ночью 19 октября. 34-летний водитель автомобиля Mazda Xedos, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Селевина со стороны микрорайона Юность в направлении улицы Бозтаева, не справился с управлением и въехал в стоящий на светофоре Lexus RX-330.

– В результате ДТП от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 31-летний пассажир автомобиля Mazda Xedos скончался на месте, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. – Водитель автомобиля Mazda Xedos задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Начато досудебное расследование по статье 345-1 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Отметим, что за совершение уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы сроком до семи лет и запрет на право управления транспортным средством сроком на десять лет.

Ранее, 5 октября, произошло подобное дорожно-транспортное происшествие на 209 километре трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи. 66-летний водитель, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-2121, не соблюдая скоростной режим и не выбрав безопасную дистанцию, въехал в движущийся впереди КамАЗ-55111. В результате столкновения водитель легкового автомобиля от полученных травм, несовместимых с жизнью, скончался на месте.

По этому факту проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».

– Основными причинами ДТП, которые происходят в области, являются низкая культура вождения водителей транспортных средств, нарушение Правил дорожного движения, таких как превышение скоростного режима, проезд пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, нарушение правил маневрирования и очередности проезда перекрёстков, – прокомментировали в пресс-службе ДП ВКО.

Татьяна Кравченко