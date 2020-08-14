Превыше всего – безопасность детей

В Усть-Каменогорске из окна многоэтажного дома выпал ребёнок.

По информации пресс-службы Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, это уже восьмой несчастный случай, произошедший в Восточно-Казахстанской области с начала 2020 года.

В пятиэтажном многоквартирном доме по улице Островского из окна пятого этажа выпала девочка 2017 года рождения. С многочисленными травмами её доставили в одну из больниц города. Как выяснилось, девочка осталась дома без присмотра взрослых.

Спасатели констатируют: от падений с высоты гибнет огромное количество детей, и напоминают, что взрослым необходимо ответственнее относиться к жизни и здоровью своих чад. Не оставляйте маленьких детей одних. Отодвиньте от окон мебель, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник. Не доверяйте москитным сеткам, они не предназначены для защиты от падений. Лучше открывать окно сверху, а не снизу. Установите на окнах специальные фиксаторы или замки, которые не позволят ребёнку открыть окно более чем на несколько сантиметров. По возможности приобретите оконные решётки, которые смогут защитить от падения. Самое главное, помните, что только вы несёте ответственность за безопасность своих детей.